الاذاعة تحتفل بعيد شم النسيم

وافق محمد نوار رئيس الإذاعة علي خطة الشبكات الاذاعية للاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الاثنين ، وتقول د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان الاحتفالية ستكون كما يلي :
يوم سعيد
صباح الخير ياعرب 9 – 10
صباحكم نسمه وبسمه يتضمن حكاية شم النسيم وأجواء شم النسيم هذا العام وكيفية التكيف معها بقضائة في المنزل ( عبير ظلام – أحمد الحسيني )
انا في انتظار 10.35 – 11.30 ( اهلا بالربيع ) فترة مع المستمعين حول عيد الربيع وطقوسهم فيه وكيف تأثرت هذا العام ( منال ماجد- سامح عفيفي )
أكلات شم النسيم 12- 13 يتخللها عناوين الاخبار + وزراء الاخبار
يستضيف احد الشيفات ويقوم بتقديم وصفات اكلات شم النسيم الشهيرة . ( أحمد شريف)
أغاني وعجباني 13 – 13.30 حلقة خاصة عن شم النسيم ( اسماء عبد الحكيم )
تليفون وميكروفون 14.30 -15.30 شم النسيم بالمصري القديم عن تاريخ شم النسيم في التاريخ المصري القديم وكيف سجل علي الاثار ( محمد عبد العزيز – دينا النجار )
اغاني الربيع 16 – 16.30
ياسادة ياكرام 16.50 -17.30 شم النسيم في الادب اوالموروث الشعبي ( نجلاء السروجي – ايهاب جمال الدين )
اغاني الربيع 18 – 18.30
بالعربي 21 – 22.30 هليت ياربيع حكايات الربيع والزهور وكيفية استقباله وتأثير احتفال هذا العام ( محمد حلمي )
بوح الاثار 23.15 -23.45 حلقة خاصة ( عبد البديع فهمي )
حفل كامل لعبد الحليم حافظ 24.00- 2.15 يتخللها عرض الانباء الساعة 1
بينما يقول مدحت فهمى، رئيس إذاعة الشرق الأوسط “نستمع على مدار اليوم إلى فترات مفتوحة وسهرات ، منها
اولا: نهارك سعيد : فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من اللقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن كيفية قضاء شم النسيم هذا العام وافكار مختلفة وجديدة لقضاء اليوم في البيت بشكل صحي وسليم .
ثانيا اكلة بالألوان لقاء مع شيف للتقديم أفكار للأكلات الصحية في شم النسيم وتلوين البيض بطريقة صحية .
ثالثا: بصحة وسعادة لقاء مع دكتور تغذية لإعطاء بعض النصائح المهمة عن الإضرار الخاصة بمأكولات شم النسيم وكيفية تجنب هذه الاضرار وعن بعض المشروبات الصحية التي يمكن تناولها خلال هذا اليوم ، بالإضافة الي تقديم نصائح للام الحامل عن كيفية قضاء اليوم بدون مشاكل صحية
رابعاً بريك مجموعة من الأغنيات المتنوعة للربيع والزهور وغيرها من الأغنيات الخفيفة المبهجة .
خامسا الوان الورد فترة مفتوحة تنضم مكالمات ومشاركات المستمعين عن الالوان وأنواع الورد
سادسا غنى للربيع لقاءات مع احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء أغنيات الربيع وما يطلبه المستمعون .
سابعاً ربيعك شياكة لقاء مع خبيرة الموضة عن الوان الموضة وأحدث الصيحات الجديدة في الملابس والماكياج .
ثامنا ضحكة الربيع لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة كوميدية عن شم النسيم واكلات الربيع مع مشاركات المستمعين لرصد اهم التعليقات الكوميدية علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل سعيد ابو العينين – عمرو سليم – الكاتبة الساهرة جيهان الغرباوي
تاسعا شباب مزيكا سهرة مع شباب المطربين منم الأوبرا والفرق الشبابية للغناء عن الربيع وغيرها من الأغنيات المختلفة .
عاشرا اخر سلطنة سهرة تتضمن مجموعة من الأغنيات المتنوعة عن الربيع لكبار المطربين المصريين والعرب ومشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغاني
وافق محمد نوار رئيس الإذاعة علي خطة الشبكات الاذاعية للاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الاثنين ، وتقول د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان الاحتفالية ستكون كما يلي :