الاذاعة تحتفل بعيد شم النسيم

وافق محمد نوار رئيس الإذاعة علي خطة الشبكات الاذاعية للاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الاثنين ، وتقول د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ان الاحتفالية ستكون كما يلي :

يوم سعيد

صباح الخير ياعرب 9 – 10

صباحكم نسمه وبسمه يتضمن حكاية شم النسيم وأجواء شم النسيم هذا العام وكيفية التكيف معها بقضائة في المنزل ( عبير ظلام – أحمد الحسيني )

انا في انتظار 10.35 – 11.30 ( اهلا بالربيع ) فترة مع المستمعين حول عيد الربيع وطقوسهم فيه وكيف تأثرت هذا العام ( منال ماجد- سامح عفيفي )

أكلات شم النسيم 12- 13 يتخللها عناوين الاخبار + وزراء الاخبار

يستضيف احد الشيفات ويقوم بتقديم وصفات اكلات شم النسيم الشهيرة . ( أحمد شريف)

أغاني وعجباني 13 – 13.30 حلقة خاصة عن شم النسيم ( اسماء عبد الحكيم )

تليفون وميكروفون 14.30 -15.30 شم النسيم بالمصري القديم عن تاريخ شم النسيم في التاريخ المصري القديم وكيف سجل علي الاثار ( محمد عبد العزيز – دينا النجار )

اغاني الربيع 16 – 16.30

ياسادة ياكرام 16.50 -17.30 شم النسيم في الادب اوالموروث الشعبي ( نجلاء السروجي – ايهاب جمال الدين )

اغاني الربيع 18 – 18.30

بالعربي 21 – 22.30 هليت ياربيع حكايات الربيع والزهور وكيفية استقباله وتأثير احتفال هذا العام ( محمد حلمي )

بوح الاثار 23.15 -23.45 حلقة خاصة ( عبد البديع فهمي )

حفل كامل لعبد الحليم حافظ 24.00- 2.15 يتخللها عرض الانباء الساعة 1

بينما يقول مدحت فهمى، رئيس إذاعة الشرق الأوسط “نستمع على مدار اليوم إلى فترات مفتوحة وسهرات ، منها

اولا: نهارك سعيد : فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من اللقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن كيفية قضاء شم النسيم هذا العام وافكار مختلفة وجديدة لقضاء اليوم في البيت بشكل صحي وسليم .

ثانيا اكلة بالألوان لقاء مع شيف للتقديم أفكار للأكلات الصحية في شم النسيم وتلوين البيض بطريقة صحية .

ثالثا: بصحة وسعادة لقاء مع دكتور تغذية لإعطاء بعض النصائح المهمة عن الإضرار الخاصة بمأكولات شم النسيم وكيفية تجنب هذه الاضرار وعن بعض المشروبات الصحية التي يمكن تناولها خلال هذا اليوم ، بالإضافة الي تقديم نصائح للام الحامل عن كيفية قضاء اليوم بدون مشاكل صحية

رابعاً بريك مجموعة من الأغنيات المتنوعة للربيع والزهور وغيرها من الأغنيات الخفيفة المبهجة .

خامسا الوان الورد فترة مفتوحة تنضم مكالمات ومشاركات المستمعين عن الالوان وأنواع الورد

سادسا غنى للربيع لقاءات مع احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء أغنيات الربيع وما يطلبه المستمعون .

سابعاً ربيعك شياكة لقاء مع خبيرة الموضة عن الوان الموضة وأحدث الصيحات الجديدة في الملابس والماكياج .

ثامنا ضحكة الربيع لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة كوميدية عن شم النسيم واكلات الربيع مع مشاركات المستمعين لرصد اهم التعليقات الكوميدية علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل سعيد ابو العينين – عمرو سليم – الكاتبة الساهرة جيهان الغرباوي

تاسعا شباب مزيكا سهرة مع شباب المطربين منم الأوبرا والفرق الشبابية للغناء عن الربيع وغيرها من الأغنيات المختلفة .

عاشرا اخر سلطنة سهرة تتضمن مجموعة من الأغنيات المتنوعة عن الربيع لكبار المطربين المصريين والعرب ومشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغاني