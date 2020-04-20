منع التجمعات واغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مع السادة المحافظين علي مدار الساعة منذ صباح اليوم الاثنين جهود كافة الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية فيما يخص شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجري اللواء محمود شعراوي ، عدداً من الاتصالات مع السادة المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، و وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وكذا ايقاف كافة وسائل النقل العام والخاص .

وأشار الوزير شعراوي إلي أن السادة المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة في ذلك اليوم ، مشيراً إلي أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات والسادة مديري الأمن والجهات المعنية الاخري لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش والحدائق ، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم بالمتابعة علي مدار اليوم للغلق الكامل لمناطق تجمعات المواطنين سواء في الشواطئ أو الحدائق وغيرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع

الجهات المعنية ، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الإلتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة ” صوتك مسموع ” من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك http://(www.facebook.com/ sotakmasmwo).

وأهاب اللواء محمود شعراوى بالمواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم والإحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم في المنازل .