كتب عوض الله الصعيدي

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بدء موسم توريد القمح المحلي بالمحافظة مشيرا الي انه تجرى متابعته دورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

واشار المهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة الى ان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 105 ألف فدان مشيرا الى ان إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 170 ألف طن .

وأضاف ممدوح درديري وكيل مديرية التموين أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من “التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء” لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية موسم توريد القمح الجارى مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط .