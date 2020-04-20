مستشار الرئيس للصحة والوقاية : منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن منحنى عدد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19” في مصر مازال في حدود المتوقع ، مشيرا إلى أن العلاقة طردية بين حالات الإصابة والوفيات، فكلما زادت حالات الإصابة، كلما زادت حالات الوفاة المحتملة.

وقال د. عوض تاج الدين ـ في مداخلة هاتفية مع قناة “اكستر نيوز” الفضائية اليوم الإثنين، إن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، موضحا :” نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج الكورونا، علما بأنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة .

وأشار إلى أن دواء أفيجان لعلاج فيروس كورونا والمعروف بـ “كوفيد 19″، ضد الفيروسات هو مستخدم في اليابان منذ 2014، لافتا إلى أن التجارب السريرية عليه بدأت ومتمنيا أن يثبت الدواء نتائج ايجابية .

وشدد الدكتور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، على ضرورة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن والحفاظ على صحته.