” مايسة شوقي ” :تصف روشتة الخروج الآمن من ” شم النسيم “

أكدت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، على أن الأسرة المصرية، تعودت علي قضاء أجازة شم النسيم، في الحدائق والمتنزهات، وتناول البيض الملون، والأسماك المملحة، وهذا الطعام يشكل خطرا كبيرا، علي مرضي ارتفاع ضغط الدم، والداء السكري، وأمراض القلب، مما يزيد من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقالت أن عيد شم النسيم يأتي هذا العام في ظروف مختلفة تتطلب الالتزام التام بتوجيهات الدولة بحظر التجول، مطالبة الأسر المصرية بالبقاء في المنزل، وأن تمتنع عن الزيارات العائلية، وكذلك منع زيارات أصدقاء الأطفال بالمنزل، بالإضافة إلى أن تبادل الزيارات يعرض الأسرة بأكملها للإصابة بالفيروس، بينما تشكل الأسماك المملحة عنصرا خطرا، يزيد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعرض حياة المواطنين للهلاك .

وتابعت أن عدد الإصابة بكورونا المستجد، تجاوز 3 آلاف مصاب، والوفيات 239 حالة، وبذلك فإننا جميعا، يجب أن ننتبه إلي اقتراب الخطر من بيوتنا وأحبائنا، وبالتالي يجب أن نكون أكثر حرصاً، علي إتباع كافة إرشادات الوقاية، لافتا إلى أن نسبة المصريين المصابين بارتفاع ضغط الدم تصل إلي 39%، بينما تصل نسبة المصابين بالداء السكري إلى 15%، ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية في 2019 فإن نفس المجموعة، بالإضافة إلي أن المدخنين هم الذين يصابون بأسوأ مضاعفات ” كوفيد 19 ” .

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى كورونا، حيث تجاوزت 7.5%، وهي من أعلي نسب الوفيات بين المصابين بالفيروس في العالم، وذلك بسبب شيوع الأمراض المزمنة، ومنها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتدخين، والإصابة بالداء السكري بين المصريين، داعية مرضي ارتفاع ضغط الدم، إلى ضرورة قياس ضغط الدم صباحا، وانتظام تناول أدويتهم والامتناع عن الفسيخ والرنجة، لحين استقرار ضغط الدم، بالإضافة إلى تناول قدر قليل منهما.

وطالبت المصريين بخفض استهلاك الملح في الطعام، وبعدم الإسراف في تناول الفسيخ والرنجة، ولخفض الملح في الرنجة، قالت شوقي أنه من الممكن وضعها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، موجهة مريض الداء السكري بضرورة انتظام الدواء، وعدم الإفراط في تناول الخبز، علي أن يستبدل بالخضروات الطازجة أو المطهية أو المشوية.

وأوضحت أن إضافة الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل والجرجير والجزر إلى وجبة الفسيخ والرنجة، أمر له فوائد كثيرة، فالخضراوات علي الفيتامينات الداعمة لجهاز المناعة، والألياف التي تساعد علي فقد الوزن، وعلي ضبط مستوي السكر في الدم، لافتة إلي أننا يجب أن نتوخى الحذر، في الإكثار من تناول الخبز الأبيض، لأنه يرفع السكر في الدم بصورة كبيرة، وأن نستبدله بالخبز الأسمر، مع عدم تجاوز نصف رغيف خبز بلدي في الوجبة الواحدة، وبحد أقصى رغيف ونصف في اليوم .

وأشارت إلى ضرورة الامتناع عن المياه الغازية ” التي تحتوي علي الصودا “، لأنها تساعد علي احتباس الماء بالجسم ورفع ضغط الدم، وبالتالي يجب استبدالها بالماء والعصائر الطازجة غير المضاف إليها السكر أو الفاكهة الطازجة، متوجهة بكل الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية، والجيش الأبيض، الذي يتفاني في حماية المواطنين ومساعدتهم علي الاستفادة من خطة الفحص والتشخيص، والحصول علي الخدمة الطبية المتكاملة .

وطالبت المواطنين أن يكونوا علي قدر كبير من الذكاء في سلوكياتهم، وأن يضاعفوا من الالتزام بخطة التوعية الصحية التي تتبناها الدولة، لما في ذلك من الارتقاء بالصحة والوقاية من الأمراض، مثنية على الخطة القوية، التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، والتي يشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه، ويسخر لها كل الطاقات والمتطلبات.

وأضافت أن هذه الخطة قوية تستفيد من نجاحات الدول الأخرى، وتتسم بالمرونة وفقا للمتابعة الدقيقة للمؤشرات والخريطة الصحية، وتذكر كل مواطن بدوره في الالتزام لحماية نفسه وأسرته، وتقدمت بالتهنئة للأخوة المسحيين في عيد القيامة المجيد، متمنية لهم ولجموع المصرين قضاء أجازة عيد آمنة، نستمتع فيها ونلتزم بتوجيهات الحكومة، بشأن وباء كورونا المستجد .