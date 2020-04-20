د. خالد الشرقاوى يكتب: قرارات المجلس الاعلى للجامعات الأخيرة

تعقيبا على قرارات المجلس الاعلى للجامعات الاخيرة والتى جاء ملخصها على النحو التالى:

١_ الغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لجميع الطلبة فى سنوات النقل مع استبدالها باختبار اليكترونى اونلاين او رسالة بحثية حسب ما تحدد كل جامعة او معهد على حدة على ان تكون النتيجة عبارة عن رسوب ونجاح لكل مادة على حدة دون وضع درجات او تقدير لهذه المواد هذا التيرم وبالتالى لن تدخل هذه المواد فى المجموع سواء بنظام السنوات الدراسية او بنظام السنوات المعتمدة على ان يختبر الطلبة فى الجزء العملى حين تنتهى فترة تعليق الدراسة اختبار رسوب ونجاح فقط.

٢_ تاجيل اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلبة تيرم التخرج على ان ينعقد تحريريا حين تنتهى فترة تعليق الدراسة وتتحسن الظروف الصحية لجائحة كورونا على ان تكون النتيجة شاملة وبشكل طبيعى اى ان تكون نتيجة المواد نجاح ورسوب وتقدير.

الحقيقة ان هذه القرارات الجانب الاكبر فيها راعى مصالح الطلبة الصحية اولا واخيرا فى ظل ازدياد اعداد الاصابة بالفيروس وتحليلى الشخصى للقرارات ايجابيا وسلبيا كالتالى:

النقاط الايجابية : ١_ مراعاة ظروف ازدياد الاصابة بالفيروس وعدم تحميل الطلبة واولياء امورهم لاى ضغط نفسى كان سيحدث حال عودة الدراسة فى ظل هذه الظروف.

٢_ الاعتراف ضمنا بعدم وجود البنية التحتية والالية القوية للاختبارات الاليكترونية والدليل هو عدم وضع تقدير لنتيجة الاختبار الاليكترونى للمواد وهو عودة للاعتراف بالحق.

٣_ فصل طلبة تيرم التخرج واختبارهم تحريريا بعد انتهاء هذه الظروف ووضع تقدير لنتائجهم حيث ان طالب التخرج ليس لديه فرصة اخرى للتعويض وقد يتحسن تقدير احد الطلبة من جيد لجيد جدا وهكذا مما يضع حدا فارقا لمستقبل الخريج كما نعلم .

النقاط السلبية ليست كثيرا ولكنها تتلخص فى نقطة شديدة الاهمية حقيقة وهى عدم وضع تقدير للمواد لطلبة سنوات النقل وجعل المواد رسوب ونجاح فقط مما سيتسبب فى العديد والعديد من المشاكل وقد تحاول كل جامعة ومعهد على حدة علاج هذه المشاكل بعد موافقة الوزارة و منها ان الطالب حرم من تحسين معدله اذا كان لديه ظروف فى التيرم الاول ومنها ان هناك طلبة فى نظام السنوات الدراسية رسبوا التيرم الاول فى مواد لها تكملة تيرم ثانى وكانوا يحتاجوا لتقدير عالى وبشدة ومنها ان هناك طلبة فى السنة الاولى يتخصصوا بالحصول على معدل معين او تقدير معين فى السنة الاولى والعديد من الحالات الاخرى.

من وجهة نظرى المتواضعة ان علاج النقاط السلبية يكون بوضع تقديرات للمواد التى يختبرها طلاب سنوات النقل وهذا يحدث بطريقة من اثنتين : ١_ تاجيل الاختبارات كلها لحين انتهاء جائحة كورونا حتى لو لشهر ٨ او ٩ مع عقدها تحريريا ووضع تقديرات مع ترك فترة مناسبة قبل الاختبار للتواصل مباشرة داخل الكلية بين الاساتذة وطلابهم واعلان ذلك فى مؤتمر صحفى مع ذكر انه فى حالة استمرار الجائحة يتم تنفيذ موضوع البحث او الاختبار الاليكترونى قبل التيرم الاول العام القادم وهى الطريقة الافضل.

٢_ تقسيم الطلاب الى عدد اقسام كثيرة فى كل الكليات واختبارهم اليكترونيا مع التاكد من تواصل كل مجموعة على حدة بواسطة الاقسام وادارات الكليات والمعاهد وهى الطريقة الاقل فعالية نظرا لظروف البنية التحتية لشبكات الانترنت فى مصر كما اسلفنا فى مقالات سابقة.

فى كل الاحوال القرار الذى تم اتخاذه راعى مصلحة الطلبة واولياء امورهم النفسية والصحية قبل المصلحة العلمية ووضع الوزير طارق شوقى فى خانة اليك وفى موقف محرج لتصميمه على موعد اختبارات الثانوية العامة بداية يونيو رغم الظروف الصحية للبلاد ، كل التوفيق لكل عناصر المنظومة لما فيه صالح بلدنا الحبيبة مصر..