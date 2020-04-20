قررت وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والهجرة تسيير جسر جوى لإعادة المصريين العالقين فى الخارج تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى. صدرت التعليمات لشركتى مصر للطيران واير كيرو وتم التنسيق داخليا وخارجيا وتحديد عشرين رحلة طيران حتى نهاية الشهر الحالى الى نيروبى. وجاكرتا. وكييف. وفرانكفورت وبرشلونة وبلجراد والجزائر. وأثينا. وجوهانسبرغ. وبانجكوك وواشنطن. وجوانزو. وبومباي. والبحرين وموسكو. وأمستردام. وكذابلانكا والرياض. وبيروت. على ان تهبط جميع الرحلات فى مطار مرسى علم. لقضاء فترة العزل الصحى طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. تم تحديد جداول التشغيل ومواعيد الرحلات واختيار الأطقم الطائرة والفرق الطبية وعمل جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين اعادة المصريين الى ارض الوطن.