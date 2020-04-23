محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية للسلع الغذائية

افتتح اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والمحاسب فتحي مرسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجاريه معرض الغرفة التجاريه للسلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع القوات المسلحة وجمعية ارشاد وحماية المستهلك بالبحيرة بمدينة دمنهور بأرض المعارض بشارع الجمهورية .

وقد صرح فتحي مرسي أنه بالإضافة إلي هذا معرض ستقوم الغرفة بافتتاح ثلاثة منافذ للبيع بمدينة دمنهور و معرض بمدينة كفر الدوار وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع الغذائية و الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين و محدودى الدخل , و فى إطار رؤية الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة لضبط الأسواق و محاربة الغلاء و خطتها لتنشيط الأسواق و استقرارها و ضبط الأسعار للتيسير على المواطنين.

وشدد االلواء هشام امنه محافظ البحيرة على صرورة اتخاذ كافه الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف اعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعى بينهم وصرح اللواء هشام امنه ان المعرض ياتى ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية باسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء اسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن والتى بلغ عددها حتى الان 556 منفذ .

كما سيتم افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها. يضم المعرض كبري شركات المواد الغذائية التي تعرض مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية كما يضم اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك المجمدة والخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة وياميش رمضان والمنظفات والمطهرات . وسيستمر المعرض لنهاية شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا وتبلغ نسبة الخصم 25%