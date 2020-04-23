رسالة دكتوراه بمعهد الكبد القومى فى المنوفية توصيى بتدريب الممرضات على مكافحة العدوى

حصلت الباحثة فاطمة محمد عبد الله، مشرفة تمريض بمعهد الكبد القومى بشبين الكوم، على درجة الدكتوراة عن رسالة بعنوان«تأثير برنامج تدريبى بخصوص ممارسة الاحتياطات العالمية لمكافحة العدوى بين ممرضات الأمومة».

أجرت الباحثة الدراسة على100ممرضه تتراوح أعمارهن بين 20 و40عاما كعينة عشوائية بقسم التوليد وأمراض النساء فى المستشفى الجامعى ومستشفى شبين الكوم التعليمي.

وكشفت النتائج، عن أن درجة ممارستهم التدابير الوقائية العالمية جاءت اقل من60% وتفاوتت المستويات بين أقل من المتوسط وجيد.

أوصت الدراسة، بضرورة التدريب الروتينى لجميع عمال الرعاية الصحية وليس التمريض فقط كما أوصت بالتقيد الصارم والمنتظم بالاحتياطات القياسية فى جميع الأوقات لتقليل النتائج الضارة، وضرورة خلق الوعى حول إجراءات الإبلاغ فى حالة التعرض المحتمل كما دعت لتوافر الوقاية بعد التعرض والبروتوكول فى جميع الظروف السريرية.

طالبت الباحثة، بضرورة التوعية المستمرة وإعطاء المعلومات والارشادات بكل جديد كما فى فيروس كورونا حاليا وأكدت أن التوعية يجب أن تمتد لأطفال المدارس والزائرات الصحيات والمدرسين، اضافة لتوفير المستهلكات من صابون لغسيل الايدى وفوط للتجفيف، اضافة لنظافة البيئة كما أكدت أن الاهم هو تطبيق التدابير الوقائية بأساليب مكافحة العدوى وليس المعرفة فقط!.