الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب:٧٢٤ ألف فدان أرز لا تكفي.. وزارة الري كلاكيت عاشر مرة

تتميز السمكة عن غيرها من الأحياء المائية والبرية بأن ذاكرتها ضعيفة، ولذلك تعود لنفس مكان الطُعم ويتم اصطيادها بنفس الطريقة منذ نشأة مهنة الصيد.

وبعض المسئولين يفضلون تكرار نفس التصريحات بنفس الكلمات ونفس الجمل ونفس الأرقام، ويفعلون ذلك دون أدنى شعور بملل التكرار.

تصريحات متكررة:

أقول ذلك بمناسبة تصريح وزارة الرى على لسان وكيل وزارتها لجريدة الأهرام بتاريخ ٢١ إبريل ٢٠٢٠ الحالي بتحديد مساحة الأرز لصيف ٢٠٢٠ ب ٧٢٤ ألف و٢٠٠ فدان، وكان وزير الرى قد صرح لجريدة اليوم السابع فى ١٤ مارس ٢٠١٩ العام الماضي بأن مساحة الأرز لصيف ٢٠١٩ هي ٧٢٤ ألف فدان، وتكررت نفس هذه التصريحات في العام الأسبق ٢٠١٨، وفي عام ٢٠١٧، وهكذا منذ عام ٢٠١١، وبالتالي لم يحدث تغيير في تصريحات المسئولين حول مساحة الأرز المقررة والمصرح بزراعتها على مدى عشرة سنوات، هذا بخصوص التصريحات، لكن الواقع كثيراً ما كان مختلفاً، فالذي حدث هو أن فطرة وفطنة الفلاح المصري وخبرته وعلاقته بنهر النيل، كانت هى الحاسمة فى تحديد المساحة الفعلية لمحصول الأرز كل عام، حتى وصلت المساحة الفعلية المنزرعة أرزاً في العام الماضي ما يقترب من ٢ مليون فدان، أي ما يقرب من ضعف ما قام المسئولون بالتصريح بزراعته.

كنت بعدما فرغت من كتابة مقال اليوم، وأعدت القراءة مع إعجابي الشديد بما كتبت عن نقدى لبطء الحكومة، وحدود قدرة بعض قطاعاتها على استيعاب ما يحدث بالعالم من آثار فيروس كورونا، وعلى الأخص ما يتعلق منها بضرورة زيادة مخزون الغذاء من حبوب الأرز و الذرة، و محاولة إقناعك عزيزي القارئ، وإقناع قطاعات الزراعة والري، بمقترحات لجنة الزراعة والري بحزب التجمع عن ضرورة إعداد تركيب محصولي مختلف عن سابقيه لصيف ٢٠٢٠، لمعالجة آثار أزمات زراعية وغذائية متوقعة في مصر والعالم، قمت بعمل تصرف غير ذكي، وهو أننى أعطيت أمراً لجهاز الآى فون بمسح ملف المقال.وحاولت أن أستجمع قواي الذهنية لتذكر ما كتبت و لكن دونما جدوى، و لكني لم أستسلم، واجتهدت فى إعادة كتابة هذه السطور.

ملفات قسم المحفوظات:

عندما عملت بالحكومة قبل اختراع هذا الجهاز الجبار، كنت كغيري من زملائي اقوم بكتابة المسودات، وأحتفظ بها في ملفات بقسم المحفوظات، ووثائقه أشبه بالبرديات الحاوية لكل الأدبيات، هذا القسم الذي عادة ما يتبع المكتب الفنى لرئيس المعهد أو المركز أو للوزير .

فعلى سبيل المثال لا الحصر، أثناء العمل وإذا ما طلب منا إعداد تركيب محصولى صيفي أو شتوي، ما كان علينا سوى طلب ملف الصيفي، أو الشتوي، ولا أعتقد أننا كنا نحدث تغييرات ملموسة على مساحات المحاصيل من عام لآخر، إلى أن جاءت سلسلة فيضانات عالية فى نهاية التسعينيات من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، اضطرتنا لصرف مياه الفيضان الزائدة من مياه النيل للبحر المتوسط ولمنخفضات توشكى بالصحراء، حفاظاً على أمان السد العالي.

عندها قمنا بتعديل مساحات الأرز بالزيادة من قرابة المليون فدان حتى وصلت فى بعض السنين إلى قرابة ٢ مليون فدان و زيادة.

الإنكار لا يفيد:

المدهش والغريب والعجيب أنه كلما تحدث أي واحد منا الآن عن طلب زيادة فى مساحة محصول الأرز، سواء العام الماضي أو الحالي، تنتاب بعض الوزرات حساسية شديدة تصل إلى حد الزعم بأنه لا توجد لدينا مياه فائضة لزيادة مساحة الأرز، معتقدة مثل الجماعات المتطرفة أنها الوحيدة صاحبة الحقيقة المطلقة، أو معتقدة أننا مازلنا في عالم ما قبل ثورة المعلومات والاتصالات والأقمار الصناعية يمكننا إخفاء الحقائق بمجرد إنكارها، و لكن هيهات هيهات.

فعلى الرغم من أن بحيرة ناصر كانت في أقصى حالات امتلائها فى العام المائي الفائت، ووصلت في العام الحالي مناسيب المياه منذ منتصف أكتوبر الماضي لأعلى من مناسيب حقبة التسعينات، تصر وزارة الري فى تصريح وكيل وزارتها لجريدة الأهرام بتاريخ ٢١ إبريل ٢٠٢٠ على تحديد مساحة الأرز لصيف ٢٠٢٠ ب ٧٢٤ الف و ٢٠٠فدان، وكان وزير الرى قد صرح لجريدة اليوم السابع فى ١٤ مارس ٢٠١٩ بأن مساحة الأرز لصيف ٢٠١٩ هي ٧٢٤ ألف فدان، و بناء عليه يفهم أن الزيادة في مساحة الأرز لمواجهة آثار فيروس كورونا فى حدود ٢٠٠ فدان، فأبشروا يا مصريين وأبشروا يا عرب!!!

لماذا لا نزرع مساحة أكبر؟

المدهش و العجيب و الغريب أن وكيل الوزارة فى ٦ يونيو ٢٠١٩ كان قد صرح لجريدة الأخبار تحت عنوان : الرى تطالب بترشيد المياه لمواجهة انخفاض فيضان النيل و ٥٠٠ ألف فدان مخالفة لقرار زراعات الأرز و طوارئ لمراقبتها، فمن أين أتى المزارعون بمياه لهذه المساحة الزائدة من الأرز؟ فى حين تقول الوزارة أن الفيضان كان منخفضاً ولا توجد مياه زائدة عن الحاجة، والحقيقة عكس ذلك، حيث فيضان العام الماضي كان عالياً، وتوجد ببحيرة ناصر مياه تزيد عن سعتها الحية ومن واجب الوزارة التخلص منها حفاظاً على أمان السد العالى.

وطالما الموضوع كذلك، فلماذا لا نزيد مساحة الأرز فى صيف ٢٠٢٠ ؟ ونتقدم بزيادة مساحات الدورة الصيفية الحالية من الأرز والذرة؟ والتخطيط لمواجهة الآثار الاقتصادية المؤكدة لكارثة كورونا؟

*بقلم :الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه