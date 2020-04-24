بعد مطالب العمل بالطاقة القصوي..عمال المقاولات يواجهون خطر الإصابة بـ”كورونا”:15مليون عامل بقطاع التشييد والبناء حياتهم مهددة صحيًا وماديًا

علاء والى: تعقيم وتطهير المواقع الإنشائية تكلفة ضخمة تتحملها الدولة

فتح الله فوزى: العمل فى المواقع لا يزيد على 50%.. والشركات قد تضطر للاستغناء عن العمالة

عبد المنعم الجمل: بعض الشركات عزفت عن تشغيل العمالة اليومية

تحقيق: فاطمة يحيي

تواجه الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء بالسوق المصري، تحديات كثيرة فى ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها العمالة غير المنتظمة، حيث تواجه الشركات تحد فى الحفاظ على العمالة فى ظل الأزمة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض موارد الشركات من أقساط المبيعات الجديدة، بعد انخفاض المبيعات بصورة ملحوظة خلال النصف الثاني من شهر مارس، عقب فرض حظر حركة المواطنين.

وقد طالبت الحكومة شركات المقاولات، بأن تعمل بكامل طاقتها نظرا لحجم العمالة التى يستوعبها القطاع والتى تقدر بنحو 12 مليون عامل كعمالة غير دائمة ونحو 3.5 مليون عامل كعمالة دائمة، ويرتبط بهذا القطاع أكثر من 90 صناعة.

وقد شدد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، فى اجتماعه الأسبوع الماضي، على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع، لافتاً إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة.

كما تقرر إنشاء غرفة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالاضافة إلى إطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية، لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات لضمان سلامتهم والحفاظ على استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطهير والتعقيم لهذه المواقع وتقديم التوعية بإجراءات وطرق الوقاية.

الاحتفاظ بالعمالة

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية،” إن هناك اتفاق بين شركات المقاولات للاحتفاظ بالعمالة التى لديها على أمل انتهاء هذه الأزمة نهاية إبريل الجاري، حتى لا تضطر غالبيه الشركات أن تقوم بتسريح العمالة أو تخفيض عددها لمواجهه الخسارة .

وأضاف، أن الوضع الراهن اثر سلبيا على الشركات من حيث توقف حركة البيع والشراء تماما، بالاضافة إلى أن حجم العمل والإنتاج فى المواقع لا يزيد على 50% بسبب تخفيض ساعات العمل فى أوقات الحظر.

ولفت، إلى أنه تم الاتفاق على جدولة أقساط العملاء عقب دراسة كل حالة على حدة حسب قدرة العميل المادية، لأنه من الصعب تأجيل الأقساط الفعلية الحالية، والتي تعتبر مصدر التدفقات النقدية للشركة، وسيؤدى تأجيلها إلى شل شركات التطوير العقاري تماماً.

مشيرًا، إلى أن شركات المقاولات تطالب بتأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور، بالاضافة إلى مد مهلة تسليم المشروعات العقارية 6 شهور نتيجة الحظر الذي تسبب فى تباطؤ معدلات التنفيذ..

تخفيض ساعات العمل

وقال م.علاء والى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قطاع المقاولات لاشك انه تأثر مثل باقى القطاعات فى الدولة فى ظل أزمة كورونا، ومن ثم تأثرت العمالة الضخمة التى تعمل فى هذا القطاع، حيث قامت معظم الشركات بتخفيض ساعات العمل وعدد العمالة لتقليل الكثافات، بالاضافة إلى أن بعض الشركات الكبرى علقت أعمالها لحين استقرار الأوضاع.

وأضاف، أن الحكومة أكدت تقديم كل التسهيلات حتى يستأنف هذا القطاع العمل فى المواقع الإنشائية وذلك كى لا تتأثر العمالة خصوصا غير الدائمة بشكل كبير، بالاضافة إلى أنها وضعت أسسا ضمن الإجراءات الاحترازية وشددت على التطهير الكامل فى المواقع بشكل دائم، الأمر الذى يعد تكلفة تتحملها الدولة لأنها خارجة عن إدارة المتعاقد .

لافتا إلى أن نسبة انجاز الشركات فى المشروعات إذا وصلت إلى 70% يعد أمرا جيدا، ووفقا للقانون فى ظل الظروف الاستثنائية يتم السماح للشركات لإرجاء تسليم المشروعات لان المواد الخام لا تصل فى نفس التوقيت كذلك نقل العمالة فى ظل أوقات الحظر .

العمالة غير المنتظمة

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن النقابة العامة تتواصل مع اللجان المهنية بالمحافظات لتسهيل تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى العاملة، وذلك للحصول على الإعانات المقررة من صندوق الطوارئ التابع للوزارة.

وأضاف، أن العمالة غير المنتظمة فى قطاع التشييد والبناء تتعدى الـ 5 ملايين عامل، وتكمن المشكلة فى توقف العمل لكثير من العمال الذين تستعين بهم شركات المقاولات، حيث اتجهت معظم الشركات إلى العزوف عن تشغيل العمالة اليومية واكتفت بالعمالة التى لديها كنوع من تخفيض العمالة ومنع الكثافة، كما أن هناك شركات تعمل فى القطاع الخاص قامت بالاستغناء عن جزء كبير من العمالة .

وأضاف، أن اغلب الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات فى قطاع العام والأعمال بدأت منذ بداية انتشار الوباء فى تطبيق إجراءات الحماية والسلامة الصحية للعاملين من خلال استخدام التعقيم والمطهرات فى مواقع العمل، كما ان بعض الشركات لجأت إلى تخفيض العمالة ليس من خلال تسريح العمال ولكن من خلال توجيه العمالة حسب محل سكنهم.

مؤكدا، أن مشروعات التشييد المتعلقة بالمشروعات الكبري كما فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين وغيرهما مرتبطة ببرامج زمنية محددة وبالتالى من الصعب أن تتوقف رغم صعوبة الظروف الحالية وتفشي أزمة كورونا.

كارثة اقتصادية

وقال د.وائل النحاس، خبير اقتصادي، إن المشكلة تكمن فى أن الدولة وجهت معظم استثماراتها لقطاع الاستثمار العقاري، الوضع الذى يسبب خسائر فادحة فى حال توقفه، ولكن على الدولة إن تعي المشكلة الأكبر فى حال إصابة أحد العمال ومن ثم عدم السيطرة على انتشار العدوى، الأمر الذى يتسبب فى خسارة أكبر من الناحية الاقتصادية.

ولفت، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات للشركات للحفاظ على العمالة من ضمنها السماح بتأجيل تحصيل الضرائب والتى تعد موردا مهما للدولة، بالإضافة إلى السماح بتأجيل إقساط القروض، فضلا عن السماح بالحصول على قروض لدفع رواتب العمال.