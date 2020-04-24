بعد إعلان الأوقاف تعليق صلاة التراويح والملتقيات الإسلامية…”الدعوة عن بُعد”.. لسد الطريق أمام المتطرفين

تسعى الجماعات الإرهابية لاستغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية لاستقطاب عدد كبير من الشباب، وزعزعة أمن واستقرار البلاد؛ ومع ظهور فيروس كورونا اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الإحترازية لمجابهة المرض، قامت على أساسها المؤسسات الدينية بإصدار قرار بوقف الجمع والجماعة، وإلغاء الدورس والقوافل، وامتدت تلك الإجراءات بإلغاء صلاة التراويح في رمضان، معلنة بذلك أنه أمر مرتبط بزوال علة الغلق، إلى جانب حظر إقامة ملتقيات الفكر الإسلامي بساحة الحسين.

وتظل الساحة الدعوية الآن خالية وأرض خصبة للجماعات، التي تبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى وتشتت المجتمعات؛ كان أخرها تحريض عامل مسجد بقرية قرموط البهو مركز أجا بمحافظة الدقهلية على دفن الطبيبة سونيا عبد العظيم التي وافتها المنيه لإصابتها بفيروس كورونا، في مقابرهم؛ وهو أمر أثار غضب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة لسعي الأخوان وراء إلقاء دروس في عدد من الزوايا.

في الوقت نفسه شدد عدد من المختصين في الشأن الديني على ضرورة أن تقوم الأوقاف ببث برامج مميزة على مواقع التواصل المختلفة؛ لملأ الفراغ الديني وحماية الشباب من الوقوع في براثن التطرف، حماية المجتمعات.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قضية الخطاب الديني المستنير هي القضية الأولى لوزارة الأوقاف، سواء في مجال إعداد جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة في ذلك، أم من خلال تكثيف برامج التثقيف الديني عبر جميع الوسائل المتاحة، أم من خلال منع غير المؤهلين من اعتلاء المنابر ، مع تأكيد الوزارة أنه لا مجال على الإطلاق لعودة أيٍّ من المنتمين إلى الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو المتاجرة بالدين إلى اعتلاء المنابر مرة أخرى ، مع إنهاء خدمة كل من يثبت انتماؤه تنظيميًّا لأي جماعة متطرفة، أو يتبنى أفكارها، أو يُمكِّن أيًّا من عناصرها من اعتلاء المنبر أو أداء أي درس بالمسجد .

بينما قال ماهر فرغلي الباحث في الشئون والحركات الإسلامية، إن الدعوة لها مجالاتها المتنوعة والمتعددة خاصة أننا في عصر السوشيال ميديا والإعلام الحديث، مؤكدًا أن هناك نوعين من الدعوة “الفردية والجماهيرية”، ويتم تقسيمها إلى دعوة “علنية وسرية”، لافتًا إلى أن الصلاة في المساجد والخطب تُعد من الدعوة الجماهيرية الرسمية التي لها شكل محدد، وبوقفها لم تتوقف البرامج الدعوية.

وأضاف أن هذه المرحلة تجعل الوزارة تأخذ في اعتبارها تطوير وسائل الدعوة في ظل الإمكانيات المتاحة، ولم يشترط الدروس في المساجد خاصة أن رواد المساجد قليلون، وأن هناك عددا كبيرا من المسلمين لم يذهبوا إلى المساجد.

ووشدد على ضرورة أن تدرس المؤسسات الدينية فكرة “الدعوة عن بُعد”، من خلال بث مباشر لفتوى، برامج دينية مميزة، إلى جانب اليوتيوب، بالإضافة لإقامة خطبة جمعة بدون جمهور ويتم إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة، على أن نستبدل المسجد بالفضاء الإلكتروني الذي يعد أوسع وأكبر من الدعوة المباشرة.

وأوضح أن معظم القائمين على شئون الدعوة موظفين لم يتعاملوا مع الدعوة عن يقين أو عقيدة، الأمر الذي يجعلنا نطالب بإنشاء مشروع متكامل لتطوير الدعوة بكافة الوسائل للوصول إلى أكبر عدد من الناس.

بينما يرى الباحث في الشأن الإعلامي سامح عيد، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لديه قبول لدي عدد كبير من الناس، وهو أمر يجعلنا نطالب بعودة برنامجه على قناة السي بي سي، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام لإنشاء برامج دينية أكثر إعتدالًا.

وطالب عيد أن تذاع خطبة الجمعة على وسائل الإعلام في أحد المساجد عن طريق فيديو كونفراس على غرار الاجتماعات، وأن يجتمع الناس للصلاة جماعة في المنزل، قائلا: لم تكون هذه الوسائل أيام الرسول”ص” .

بينما أكد الدكتور أسامة فخري الجندي إمام بالأوقاف ومدير العام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن الأئمة تقوم بدور كبير من خلال نشر النصائح الدينية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منها: الدعاء، الحديث عن فقه النوازل، مقالات عن الطب الوقائي، بث مقاطع فيديو، وبوستات دعوية مركزة تناسب الواقع الحالي، هذا إلى جانب المقالات والرسائل الدعوية التي تبث عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأضاف الجندي، أن هناك أئمة يشاركون بالفعل في برامج إذاعية وتليفزيونية، ولم يقتصر الأمر على إذاعة القرآن فحسب، بل لإذاعة البرنامج العام وصوت العرب والقاهرة والكبرى وغيرها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

وأوضح أن مجلتي منبر للإسلام الفردوس التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سوف تنشر إلكترونيًا للإستفادة منها