في الأسبوع الثقافي:أسرار البلاغة..وكم كنت غريباً..وقبور زجاجية

في الأسبوع الثقافي

*أسرار البلاغة

ضمن إصدارات سلسلة الذخائر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، صدرت طبعة جديدة من كتاب “أسرار البلاغة في علم البيان” لعبد القاهر الجرجاني .

وهو أحد الكتب المهمة في التراث العربي، وقد ألفه الشيخ عبد القاهر الجرجاني إمام علوم اللغة في عصره ـ القرن الخامس الهجري ـ وفيه دون علوم البلاغة، ووضع قوانين المعاني والبيان، وقد قام بتحقيق الكتاب في بدايات القرن العشرين الإمام محمد عبده .

*كم كنت غريباً

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدرت مختارات شعرية للشاعر العراقي المقيم في لندن “هاشم شفيق” تحت عنوان “كم كنت غريباً” وتضمنت قصائد من دوواينه المختلفة والتي تجاوزت العشرين ديواناً .

يقول هاشم شفيق في إحدى قصائده “منذ كنت صغيرا” وأنا منفي بقصيدة / ولهذا أتيت إليها وأنا في الخامسة / جلبت لها أشجاراً من أرضي الريفية / أعشاش طيور / ونسيماً أشقر ، وجلبت لها مطراً / شمساً طازجة زهراً بريا/ وغيوماً من سكر ..

*قبور زجاجية

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدرت مختارات شعرية للشاعرة نجاة على، وتضمنت قصائد من دواوينها “كائن خرافي غايته الثرثرة” و”حائط مشقوق ” و”مثل شفرة سكين ” ، من أجواء الديوان ” ستكون هزائمي مريحة لكم هذا المساء / ولاحاجة لي بكم فتعيرونني بهذا القبر الضيق، فهو يناسبني تماما، وسأودع سعادة بالغة حفاره ، كي أهرب منهم ومن أشياء كثيرة لا أعرف معناها بالضبط.