نقابة الأطباء تطالب “التعليم العالى” بصرف مكافأة الإمتياز تطبيقأ للقانون

طالبت نقابة الأطباء كلا من السيد وزير التعليم العالى د خالد عبد الغفار والسيد امين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية د حسام عبد الغفار بسرعة صرف الزيادات القانونية بمكافأة أطباء الأمتياز وذلك حسب توجيهات السبد رئيس الجمهورية الصادرة بحقهم بقيمة ٨٠ %،من اجمالى ما يتقاضاه الطبيبمع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعى .واشارت النقابة فى مخاطبتها للوزارة لاحكام القوانين التى تنص على ذلك..وهى كالآتى:”– بالإشارة لصدور القانون رقم 153 لسنة ۲۰۱۹ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ۳۹ مكرر بتاريخ ۲۹ سبتمبر ۲۰۱۹:وقد نصت المادة رقم 3 مكرر (المضافة على الآتى : ” يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباری مكافأة تدريبية شهرية تعادل ۸۰% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة بهذا الشأن”..كما نصت المادة الرابعة من القانون على الآتي: ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وبالتالي تصبح هذه المادة واجبة النفاذ من اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية (أي إعتبارا من 30 سبتمبر ۲۰۱۹). .وبالإشارة لما نشر بوسائل الإعلام المختلفة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو صرف الزيادات المستحقة للأطباء الإمتياز”

وجاء في البيان:” نحيط سيادتكم علما بورود العديد من شكاوى الأطباء الإمتياز التي تفيد بعدم صرف الزيادة القانونية المقررة لهم بالمكافأة حتى الآن. . لذلك نرجو من سيادتكم إتخاذ ما يلزم نحو قيام جميع كليات الطب بصرف مكافأة أطباء الإمتياز بقيمة تعادل ۸۰% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، مع صرف الفروق المستحقة لكل منهم بأثر رجعي إعتبارا من تاريخ 30 سبتمبر ۲۰۱۹ تطبيقا لنص القانون المشار إليه”