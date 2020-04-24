طارق القوني السفير المصري لدى الكويت : أحلنا تغريدات مسيئة للكويت إلى الجهات المعنية ..ويدعو إلى  اغتنام “رمضان” في البُعد عن التشاحن وإثارة الفتن على وسائل التواصل الاجتماعي

شدَّد السفير المصري لدى الكويت طارق القوني على الرفض التام لأي إساءة إلى قيادتي البلدين وشعبيهما، مشيراً إلى أن الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر بكثير من أي محاولات للتأثير فيها. وتقدّم القوني بأطيب التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على الكويت الشقيقة وشعبها الكريم وأبناء الجالية المصرية وجميع المقيمين على أرضها بكل الخير واليُمن والبركات.

وقال القوني في تصريحات نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم : إن الشهر الفضيل يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية، فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المعنية بدولة الكويت لمنع انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن الجميع وسلامته. ودعا القوني إلى اغتنام الشهر الفضيل في البُعد عن التشاحن وإثارة الفتن على وسائل التواصل الاجتماعي، التي شهدت محاولات يائسة خلال الفترة الماضية، للنيل من متانة العلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين، مؤكداً أن الإساءات لا تمثّل سوى مطلقيها. وثمّن القوني حرص المسؤولين في البلدين على اتخاذ الإجراءات بحق المسيئين من الجانبين، وألمح في هذا الصدد إلى أن متابعة هذا الملف لا تقتصر على الإساءات الصادرة بحق مصر، بل وبادرت السفارة بإحالة عدد من التغريدات تجاه دولة الكويت إلى الجهات المعنية بمصر لاتخاذ اللازم بشأنها. وأكد السفير المصري الرفض التام لأي إساءة إلى قيادتي البلدين وشعبيهما، مشدداً على أن العلاقات بينهما وما يجمعهما من روابط التاريخ والدم والمصير المشترك، أكبر بكثير من أن تتأثّر بمثل هذه المحاولات اليائسة.