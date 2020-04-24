محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزه أول ومديري الإزالات والإشغالات بالحي للتحقيق

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ،حمدي شامة رئيس حي المنتزه أول ، ومديري الإشغالات والإزالات بالحي ، للتحقيق ، لتقصيرهم في مهام عملهم ، وتواجد العديد من المخالفات بالمناطق المتفرقة من الحي، وكذا تحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليا ، لتواجد تراكمات كبيرة من القمامة على مزلقان سكة حديد سيدي بشر والتي تعرض حياة المواطنين للخطر

وكلف المحافظ مسئولي الرصد البيئي برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال ، والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى ، ووضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها ومنعا لوضع القمامة بها مرة أخرى ، كما تم إزالة كافة الإشغالات التي تسببها الباعة الجائلين ، وإزالة منفذ بيع خضروات وفاكهة غير مرخص في الحال

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم ، لمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزه أول ، استجابة لشكاوى المواطنين وملاحظة ورصد العديد من المخالفات ، أهمها تراكمات القمامة والتعديات على حرم السكة الحديد من الباعة الجائلين مما تسبب في تجمعات للمواطنين مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وكذا وجود منفذ بيع غير مرخص بالميدان ، واحتياج الرصف حول قضبان القطار للرصف ، وذلك بحضور السيد / أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة .

*كتبت _ سمر ياقوت :