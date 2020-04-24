لماذا حدث انهيار لاسعار النفط وتأثير ذلك اقتصاديا علي العالم ؟

اوضح الخبير الاقتصادى محمد عبد الرحيم ، أنه يوجد للنفط انواع عديدة ولكن الاكثر تداولاً نوعان وهما خام غرب تكساس ، وخام برنت يوجد اختلافات فنية بين النوعين من حيث موقع الاستخراج ونسبة الكبريت الموجودة في الخام و تداول البورصات وتوقيتات التداول بها ،كما يمكن القول أن المعيار الفعلي الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة هو خام غرب تكساس في حين أن معظم دول العالم تسعيرها وفقاً مؤشر خام برنت ،خام غرب تكساس قد يكون هو الاكثر تكلفة ومع زيادة السعودية للانتاج خلال ازمة كورونا ادي ذلك بشكل غير مباشر لانهيار اسعار النفط الامريكي وادي ذلك للبيع باسعار اقل من الصفر حيث يحصل المشتري علي اموال بدلا من الدفع للحصول علي برميل النفط.

وقال الخبير الاقتصادى ، أنه يمكن تفسير ما يحدث حاليا ً لاسعار النفط بانه نوع من انواع عدم التوازن بين العرض والطلب و يسمي بظاهرة “الميل إلى التراجع” (Backwardation) أو”كونتانجو” (Contango)

وأوضح الخبير الاقتصادى ، أنه يوجد براميل من النفط لا تجد مشترين ونتيجة لذلك يتم بيعها بأسعار منخفضة ، ويوم 20 ابريل 2020 هو اخر ايام لاتفاقات العقود الاجلة لشهر مايو 2020 ،هذا بالإضافة الي أن غالباً ما يكون هناك مضاربات وخصوصاً في ظل اقتراب ميعاد التسليم في شهر مايو ، وعقود شهر يوينو ما زالت في حدود 22 دولار.

موضحاً أن الانهيار التاريخي لسعر النفط متوقع حدوثة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية ويمكن القول أن الوصول لهذا المستوي من الاسعار يرجع الي أن تكلفة تخزين وتحميل النفط اعلي من قيمة المنتج نفسه وهذا يرجع الي عدة عوامل اهمها هو ارتفاع تكلفة انتاج نفط غرب تكساس عن خام برنت بصورة عامة الي جانب امتلاء المخازن لكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة شراء الكثير من الدول لعقود اجلة وبالتالي فهناك عدم قدرة للتخزين في مستودعات التخزين الأمريكية ،بالإضافة الي انه لا يمكن ايقاف انتاج الآبار البترولية كما ان ذلك نتيجة لانخفاض الطلب الحاد لتوقف الانتاج الجزئي للمصانع وتوقف حركة الطيران في العالم بسبب فيروس كورونا

وأضاف الخبير الاقتصادى ، أن استمرار الوضع الحالي يعني تهديد بالافلاس لشركات عملاقة في قطاع النفطي الامريكي كما يمكن القول أن الطلب على النفط مؤشر هام على نمو الاقتصاد العالمي وهو يفسر الضجة الإعلامية العالمية حول سعر النفط امس كما انها سابقة لم تحدث تقريبا في تاريخ تسعير النفط ،كما أن الرئيس ترامب اعلن منذ بداية أزمة كورونا عن ملئ الولايات المتحدة للمخزون كبير من النفط واري ان السياسة الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب المتضاربة قد تكون من اسباب هذا الانهيار السعرى

مضيفاً الى انه من المتوقع أن تكون هذه الاسعار وقتية و لم تستمر كثيرا ً حيث أن النفط سلعة مثل اي سلعة في الاسواق وتتعرض لتقلبات سعرية كبيرة والمؤكد ان بعد انتهاء ازمة كورونا نهائيا لن تكون اسعار النفط بهذا التدهور وستبداء في الارتفاع مرة اخري .

وخصوصاً أن الولايات المتحدة الامريكية هي أكثر الدول انتاجاً واستهلاكاً للنفط في العالم وما يحدث حالياً من تدهور للاسعار النفط يضر بالشركات الأمريكية الكبري العاملة في النفط ويمثل عامل ضغط كبير علي الاقتصاد الأمريكي حيث أن استمرت الازمة من المتوقع أن تزيد نسب البطالة وأن يزيد الدين العام الأمريكي نتيجة لانخفاض الصرائب والولايات المتحدة والدول المصدرة للنفط ستبذل كل الجهود لتحقيق سعر عادل للنفط