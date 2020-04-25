مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة خليج نبق بشرم الشيخ

تلقى المهندس ” طارق الملا ” وزير البترول والثروة المعدنية, من المهندس “محمود أنور” رئيس شركة سيناء للغاز , تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز لسيناء, في اطار مساهمة قطاع البترول في جهود تنمية شبه جزيرة سيناء ، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية و55 قطعة أرض, مخطط إقامة منشأة سياحية عليها باجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه, تنفذ على 3 مراحل ، حيث تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى للمشروع, بهدف المساهمة في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل جديدة من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للوقود السائل, دعماً لبرامج التنمية الطموح والاستثمار التي تشهدها سيناء حالياً.

وأشار التقرير إلى استمرار نشاط توصيل الغاز خاصة بمدينة العريش على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة في سيناء (حق الشهيد) حيث لم يتوقف العمل من خلال التنسيق مع محافظة شمال سيناء والجهات الأمنية. وجدير بالذكر أن توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين بمحافظة شمال سيناء قد بدأ منذ عام 2010 وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 25 ألف عميل منزلى بمناطق داخل مدينة العريش مثل أحياء المساعيد والزهور وحى أل أيوب ومنطقة وسط البلد وحى أبو نجيلة والضاحية وبركة حليمة وحى عاطف السادات وحى السلايمة ، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية والمخابز داخل المدينة وكذلك محطتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود .

وفى اطار الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات لنظام التعاقد للمواطنين بمدينة العريش ، يتم التوصيل من خلال مبادرة التقسيط بنظام 30 جنيه شهرياً يتم تحصيلها على فاتورة الغاز لمدة 6 سنوات وبدون مقدم وبدون فوائد. واستكمالاً للتوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف العبء عنهم ، تم وضع خطة حالية تشمل توصيل الغاز الطبيعى لحى الصفا وكذلك لمناطق شرق العريش وتشمل أحياء العبور والريسة وأبو صقل. وفيما يخص مدينة شرم الشيخ ، فقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 2600 وحدة سكنية ، وكذلك التوصيل إلى 144 منشأة سياحية وتجارية بالمدينة ، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية إلى 1100 وحدة إسكان اجتماعى في الرويسات.

وأضاف التقرير أنه في اطار المساهمة في المشروعات القومية التنموية في شبه جزيرة سيناء ، تم تنفيذ البنية الأساسية لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة الإسماعيلية الجديدة حيث تم توصيل الشبكات الأرضية للمدينة وكذلك عمل التركيبات الخارجية لعدد الوحدات المنفذة البالغ عددها 12 ألف وحدة سكنية بالمدينة جاهزة لتوصيل الغاز لها.

كما يتم المساهمة فى العديد من المشروعات التنموية الجديدة فى سيناء وتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة سلام (المدينة المليونية) شرق بور سعيد بالتعاون مع وزارة الإسكان ، ومشروع الإسكان الاجتماعى بحى سكنى متكامل يقام بالجزء الجنوب الشرقى بمدينة شرق بورسعيد كمرحلة عاجلة للبدء فى تنفيذ المدينة ، ومشروع الحى السكنى على مساحة ٢٠٢ فدان يضم ٤١٨ عمارة سكنية، بإجمالى ٨٣٦٠ وحدة سكنية ، حيث تم البدء فى تنفيذ ٥٠٠٠ وحدة منها ، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء الشبكات ومحطة تخفيض الضغط لتوفير الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية الجارى إنشائها شرق بورسعيد لتوفير مصادر الطاقة لجذب الاستثمارات لتنمية محور قناة السويس.