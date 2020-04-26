خلال تفقده مشروع رصيف 3/85 بميناء الإسكندرية ..وزير النقل يشهد بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدء التشغيل التجريبي للجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفه 407 ملايين جنيه و المقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والذي نفذته النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وحيث يتكون الجراج من من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة وأكد الوزير على أهمية الجراج في استيعاب أعمال تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

كما تفقد وزير النقل ورئيس و أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مشروع رصيف 3/85 والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة