أشرف بيدس يكتب : عزيزة أمير ..أول رائدة سينمائية فى الشرق والغرب

نشأت السينما فى حضن عزيزة أمير التى ضحت بأموالها وجهدها ووقتها من أجل هذا الوليد الجديد التى راعته واعتنت به، فى وقت كان يصف الممثل بالمشخصاتى ولا تقبل شهادته فى المحاكم، فقد كانت تملك من الجرأة والشجاعة ما جعلها تخطو هذه الخطوة الغامضة غير المحسوبة، ورغم الانتقادات والتهكمات التى وجهت إليها لم تهتز ثقتها، وهى لا تعلم الى أين سوف تصل بها الأمور فى مجازفة لم يجرؤ عليها كثيرون، وإذا كان لكل عصر رجاله، فإن هذه المقولة لا تنطبق على السينما، لان من أطلق إشارة البدء وأنتج وأدار وأنجز كانت امرأة، وفتحت الطريق للرجال فيما بعد لدخول هذا المجال دون خوف، لذلك لا نجد غضاضة اذا قلنا ان لكل عصر نساءه الرائدات المبادرات، وربما يكون كلام العملاق طلعت حرب هو أفضل برهان على ذلك حينما قال “إن ما فعلته عزيزة أمير لم يفعله الرجال” فأستحقت بحق لقب “ام السينما المصرية”.

لم يكن إقدام عزيزة أمير على خوض المجال السينمائى نزوة لامرأة تحاول لفت الأنظار إليها، بل كانت تعلم الدور الذى يمكن ان يقدم لخدمة المرأة والمجتمع ورفع شأنهما، وكانت لها نظرة مستقبلية مستنيرة لما يمكن ان يسهم به الفن، ويلاحظ ذلك فى موضوعات القصص التى تناولتها افلامها، كما أخذت على عاتقها النهوض بهذه الصناعة الوليدة والتشجيع على خوضها وخصوصا الفتيات وفك القيود التى كبلتها عبر عصور من التخلف والنسيان، وفى ذلك تقول “سأعمل على فتح الباب لبنات الاسر الراقية واشجعهن على هذا العمل بقدر ما استطيع”. ولم تنحسر قضيتها فى حدود انثوية ضيقة، انما ان حاولت ان تكون اكثر شمولية، وسعت لتوفر الايدى العاملة من المصريين الرجال، لانها كانت تؤمن بان هذه الصناعة لن تقوم الا بسواعد ابناء البلد والاستغناء عن الاجانب، وفى ذلك كانت تقول “لا استعين بالاجانب الا فى الاعمال التى لا يتقنها المصريون، وساعمل على تعليمهم هذه الاعمال وتدريبهم عليها حتى يستطيعوا أن يخدموا البلاد من هذه الناحية ويقوموا بما يقوم به الاجانب الآن، واؤكد ان فيلمى القادم «بنت النيل» سيكون من اول لقطة فيه الى ان يعرض مصنوعا بايد مصرية واموال مصرية”.

التحقت مفيدة محمد غنيم (19 ديسمبر 1901 – 28 فبراير1952 ) بفرقة يوسف يوهبى الذى اسند لها دور فى مسرحية «الجاه المزيف» واختار لها اسم “عزيزة أمير” ولكن سرعان ما شب الخلاف بينهما وتركت الفرقة بعد ان قدمت موسما واحدا، ثم انتقلت لفرقة التمثيل العربى والتى قدمت معها (ليون الافريقي- احسان بيك- المجاهدون- فرانسيسكو – الشرف الياباني)، وبعد فترة شعرت بالملل فتوجهت لفرقة نجيب الريحانى وقدمت مسرحية «الانسة بطاطا» لتعود مرة اخرى لفرقة رمسيس مع مسرحية «ولاد الذوات» وكانت مرشحة للقيام بالدور فى السينما، ولكن يوسف وهبى اختار أمينة رزق بدلا منها، ثم بدأت تفكر فى السينما ووقع اختيارها على المخرج التركى وداد عرفى ليكتب ويخرج لها فيلما سينمائيا تقوم ببطولته كان يحمل اسم «نداء الله»، وحتى تضمن انجاز الفيلم فى فترة قصيرة عقدت معه اتفاقا خصصت بمقتضاه حجرة فى فيلتها كى يقيم بها شاملة الوجبات. وكان هذا اول عقد من نوعه فى تاريخ السينما المصرية وربما العالم، وكان ينص الاتفاق على ان تقدم الطرف الأول (عزيزة امير) للطرف الثانى (وداد عرفي) ثلاث وجبات يوميا، ويكون الافطار مكونا من 10 بيضات وقطعة جبن وثلاثة ارغفة ومربى وشاى اللبن، اما وجبة الغداء فتتكون من فرخة كبيرة وطبق خضار بالدمعة وطبق ارز كبير وحلوى او فاكهة، وفى المساء تقدم وجبة العشاء وتشمل لحما مشويا وطبق ارز وسلاطة). لكن فترة التصوير جاوزت عشرة اشهر وامتد معها سريان العقد، وعندما طفح الكيل بعزيزة أمير لم تستطع الصبر، وفوجئ “وداد” بوجبة الغداء مكونة من الفول والطعمية، فثار وهاج وقرر اللجوء الى البوليس لتقديم شكوى للاخلال ببنود العقد، لكن “عزيزة” اصرت على موقفها، حتى وصلت الامور للقضاء الذى حكم بتعويض قدره 200 مائتا جنيه يدفعها الطرف الأول للطرف الثانى المتضرر.

لم تنته المشاكل بين “وداد” و”عزيزة” عند هذا الحد، فالمصيبة الكبرى كانت اثناء مشاهدة الفيلم قبل عرضه بالسينما، ولنترك منتجة الفيلم وبطلته تروى ما رأته حيث تقول: “كان وداد مستبدا لا يريد تدخلا من احد زاعما ان طريقته هى من اصول الفن السينماتوغرافى، ومن ذلك انه عندما أراد تمثيل منظر الصلاة جعل المصلين يصلون والمؤذن واقف بينهم يؤذن، وعبثا حاولنا افهامه ان المؤذن يؤذن قبل الصلاة لا خلالها وان هذا المنظر يدل على جهل تام بالاسلام، كما انه كان يجهل فن الماكياج ولذلك تغاضى عنه تماما وبسبب جهله ظهرت وجوه جميع الممثلين غير واضحة المعالم، كما ان المناظر متنافرة غير متتابعة وغير مرتبة وغير مفهومة، وكان الفيلم عبارة عن مجموعة صور للمخرج وداد عرفى نفسه جالسا لا يتحرك فى اكثر من 30 مترا وبعدها نفاجأ بعناوين ثم مشاهد للمخرج فى مختلف الاوضاع”.

كانت هذه الاحداث كفيلة بأن تصيب أى انسان بالملل والاكتئاب والضيق، ومن ثم يتراجع عن تنفيذ المشروع بأكمله، ويكفيه ما لقاه بعدما آلت اليه الامور، فمن ضيافة واقامة والذهاب الى البوليس والمحكمة ثم تأتى النهاية بفيلم غير صالح للعرض وما يتبع ذلك من تكاليف وجهد وارهاق نفسى وبدنى، اشياء لا يحتملها أحد، لكن “عزيزة امير” بروح مثابرة وعزيمة قوية، لم تيأس وتصر على تحقيق حلمها مهما كلفها من صعوبات وأموال، فلجأت إلى استفان روستى واحمد جلال لإصلاح ما أفسده “وداد”، وبالفعل يتوليان المهمة وينفذانها على أكمل وجه، ويتم تغيير اسم الفيلم ليصبح «ليلى» أول فيلم صامت فى تاريخ السينما المصرية، وكان يحكى عن فتاة تسلم نفسها لمن تحبه، ثم يتركها ويهرب مع امرأة اخرى فتلقى حتفها جزاء جريمتها. وقد تكلف الفيلم 3 آلاف جنيه وعرض الفيلم فى سينما متروبول بالقاهرة فى 16 نوفمبر 1927، وقوبل الفيلم بترحاب كبير محققا ايرادات فاقت اضعاف تكاليفه. وشارك فى بطولته احمد علام وعمر وصفى واحمد جلال وحسين فوزى ومارى منصور والراقصة بمبة كشر فى اول واخر ظهور لها فى السينما. واعتبر هذا الفيلم حدثا عظيما ومهما فى تاريخ الصناعة، وحرص الجميع على مشاهدته، فقد كان يمثل حلما مستحيل فى ذاك الوقت، حتى أن جورج سادول المؤرخ السينمائى العالمى صرح “ان نجاح الفيلم بلغ حدا اعتبر معه تاريخ هذا العرض بداية السينما المصرية الحقيقية”.

جاءت التجربة الثانية بعد ان فتح النجاح شهيتها وانتجت فيلم «بنت النيل» 1929، والذى كتبه محمد عبد القدوس كأول كاتب مصرى لفيلم سينمائي, والفيلم يحكى عن فتاة لا تتزوج من الشخص الذى تحبه، وتتزوج من اخر لا تحبه وتعيش معه حياة قاسية، لكنها تنجب منه بنتا تخفف عنها حدة الأيام، وتصادف فى يوم من الأيام حبيبها الاول فى لقاء عابر، ومن سوء حظها يراها زوجها وهى تقف معه فيظن بها السوء، ويقوم بتطليقها وحرمانها من ابنتها فتصاب بالجنون، وعندما تنكرها ابنتها ترى ان الحياة ليس لها معنى فتقوم بإلقاء نفسها فى النيل”. قام ببطولة الفيلم احمد علام وعباس فارس ومحمد سليم رياض، وقوبل هذا الفيلم أيضا بحفاوة وحقق إيرادات فاقت تكلفته، وقامت عزيزة أمير بالاشتراك فى إخراجه مع عمر وصفى.

ان اقتران اسم عزيزة امير بالسينما المصرية لم يكن مقصورا فقط كونها اول من بدأت الطريق، وانما لما قدمته خلال مشوارها الفنى الذى امتد 28 عاما قدمت 25 فيلما منها (بياعة التفاح 1939 – ابن البلد 1942 – ليلة الفرح 1942- وادى النجوم 1943- حبابة 1944 – ابنتى 1944 – الفلوس 1945 – شمعة تحترق 1946- هدية 1947- فتاة من فلسطين 1948 – فوق السحاب 1948- نادية 1949- قسمة ونصيب 1950- آمنت بالله 1952 الذى حرقت بعض فصوله فى حريق القاهرة ولكن تم اعادة تصويرها مرة اخرى) كما انها اقتحمت مجال الكتابة بمشاركة محمود ذوالفقار (الورشة 1940 – عودة طاقية الاخفاء 1946 – خدعنى ابى 1951) وقامت باخراج فيلم «كفرى عن خطيئتك» 1933، وقد لقى هذا الفيلم خسائر كبيرة حيث جاء توقيت عرضه مع ظهور الافلام الناطقة فانصرف الناس عنه، وتوقفت “عزيزة امير” عن الانتاج ثلاث أعوام، ولكنها فى عام 1936 شاركت نجيب الريحانى فيلم «بسلامته عاوز يتجوز».

ولدت عزيزة اميرة يتيمة فى محافظة دمياط لكنها عاشت طفولتها فى الاسكندرية من اسرة متوسطة، لديها 5 اشقاء 4 بنات وولد واحد مات اثناء دراسته للطب فى اوروبا، لم تحصل على شهادة دراسية لكنها تعلمت القراءة والكتابة واتقنت اللغة الفرنسية، احبت الادب والفن وترددت على المسارح، ساعدها على ذلك زواجها الثانى من احد اعيان الصعيد احمد الشريعى الذى لبى لها كل طلباتها، اما زوجها الاول فكان شخصية مرموقة اعتنى بها وكان اول من فتح مداركها وشجعها على القراءة والاطلاع، ولم تفصح جميع المصادر عن اسمه، ثم تزوجت للمرة الثالثة من مصطفى الشريعى اخو طليقها، وكانت اخر زيجاتها من الفنان محمود ذوالفقار الذى تعرفت عليه اثناء تصوير فيلم «بياعة التفاح» وشاركها رحلتها مع الفن والحياة.

لم يمهلها القدر لترى آخر افلامها «آمنت بالله» 1952، فقد فارقت الحياة قبل ان يعرض، لكنها ستبقى دائما فى ذاكرة السينما، وسيظل اسمها مقرونا ببداياتها، ولا يمكن الفصل بين عزيزة امير والسينما، وسواء كانت عزيزة امير أم السينما المصرية، او ان السينما بنت عزيزة اميرة فتلك علاقة خاصة لا نملك فيه رأيا.