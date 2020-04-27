مُطهرات ترامب و المركنتلية الجديدة

ترجمة مارك مجدي :إن حديث ترامب عن حقن المطهرات داخل الجسم هو بلا شك تعبيراً عن نهاية إمبراطورية. حقيقة أنه اقترح مثل هذا الفعل علي التلفزيون الوطني الأمريكي يمكن تفسيرها فقط كنتيجة لغياب الأسس الحضارية التي بنيت عليها الولايات المتحدة. فهي إن كانت قد وجدت سابقاً, فمن المؤكد أنها لم تعد توجد الآن. نحن نشهد سقوطاً متزايد السرعة مع مرور الأيام في ظل هذه الجائحة.

و لكن ما هي الإمبراطورية الأمريكية أو كيف كانت؟ و بذلك, ما الذي نجح ترامب في تفكيكه طوال فترة حكمه؟

نحن نعرف ثلاث أشياء بالتأكيد. أولاً, الإمبراطورية الأمريكية تبعت الإمبراطورية البريطانية. ثانياً, تأكد الأمر أكثر بعض الحرب العالمية الثانية. و ثالثاً, كان للولايات المتحدة بعد الحرب حليفين رأسماليين رئيسيين هم ألمانيا و اليابان. كانت إمبراطورية غير رسمية- علي حد تعبير ليو بانيتش و سام جيندين في كتابهم ” صناعة الرأسمالية العالمية”: الاقتصاد السياسي للإمبراطورية الأمريكية – لكنها كانت مدعومة بنظام مؤسسي من الداخل إلى الخارج- تشكل في النصف الأول من القرن العشرين.

في النصف الثاني من القرن العشرين, كان واضحاً لجميع الرأسماليين الكبار حول العالم أن الولايات المتحدة وحدها – كما كتب بانتيش و جيندين- ” القدرة علي لعب الدور القيادي في التوسع, الحماية و إعادة إنتاج الرأسمالية”. كان هذا في الجزء الأول من النصف الثاني في القرن العشرين( حقبة بريتن وودز). في النصف الثاني( بعد صدمة نيكسون), لم تكن الرأسمالية الأمريكية معززه فقط من قبل الرأسمالية الألمانية و اليابانية, بل من كافة الدول الرأسمالية حول العالم. و لذلك عشنا في عالم تعبر عنه الولايات المتحدة و تمثله. هذه هي العولمة, و النيو ليبرالية أيضاً.

قام ترامب بعكس كل ذلك, و هو يعيد الولايات المتحدة إلى نظام اقتصادي لم تعرفه من فترة ألكسندر هيملتون (أحد مؤسسي الولايات المتحدة البارزين). لا يمكن وصف برنامج ترامب سوي ب”النيو مركنتلية” (المذهب الإتجاري”. رفضت الإمبراطورية البريطانية المركنتلية كفلسفة اقتصادية. حيث رفضها المفكرين الاقتصادين البريطانيين الرئيسيين, أدم سميث و ديفيد ريكادرو, صنعا سمعتيهما من خلال نقد المركنتلية التي وضعت الدولة و الأسواق تحت الحماية كأساس للسياسة الدولية. في فترة سيادة المركنتلية, كانت أي دولة جزءاً من حرب كل الدول مع بعضها. كانت السرقة شرعية, و كان للقراصنة أوطان و الذهب محبوباً. ” أنا أخسر, انت تكسب. أنا أكسب, أنت تخسر”. التعريفة الباهظة كانت جزء من النظام الاقتصادي الدولي. إن شبح هذه الظاهرة يُستحضر في مذهب ترامب: المركنتلية الجديدة.

لم تنجو المركنتلية في الحروب البحرية اللاحقة بين هولندا و بريطانيا. فبالنسبة للإمبراطورية البريطانية, فهي لم تنجو بسبب حربين عالميتين متعاقبتين. الحرب العالمية الأولي جعلت الإمبراطورية البريطانية تركع علي ركبتيها, و الحرب العالمية الثانية تركت الباب مفتوحاً للولايات المتحدة. دخلت النظام العالمي عن طريق الشيء الذي يدعي الحزب الجمهوري الآن أنه يناهضه, حكومة كبيرة.

الولايات المتحدة هي الإمبراطورية الأولي في التاريخ التي تعيش علي النفقات المهولة ( 35 بالمئة من الناتج الإجمالي) المكرسة لإدارة السكان, لديها دوراً حاسماً في للحفاظ علي مواطنيها من الفقر(الطبقة الوسطي البيضاء). إذا نظرنا للإمبراطورية البريطانية نجد أنها كانت تنفق القليل علي رعاياها, و نلاحظ غياب الطبقة الوسطي إذا قارنها بالطبقة الوسطي الأمريكية.

يريد ترامب أن يعيد المركنتلية متخلياً عن حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين, و هو بذلك ينفي الأساس الذي قامت عليه الهيمنة الأمريكية علي العالم.

ما شهدناه طوال الثلاث سنوات الماضية هو التفكيك الممنهج لمنظومة الحلفاء( مجموعة g7, إلخ), تفكيك المنظمات الدولية الرئيسية المسئولة علي النظام العالمي(وزارة الخارجية الأمريكية علي سبيل المثال) و إنهاء الاعتماد علي العلم الذي كان شرطاً رئيسياً أثناء الحرب الباردة. أياً كان شعورك تجاه الإمبراطورية الأمريكية, هذه هي الأسس التي قامت عليها. هذا ما حكمت العالم من خلاله, و هذا ما لم يعد موجوداً الآن. لا تشربوا الكلورور !

*تشارلز موديد

نُشر هذا المقال في جريدة “ذا سترنجر” في 24 أبريل 2020