جهاز مدينة القاهرة الجديدة ومستثمرو المدينة ينفذان مبادرة لتجميل وتزيين الجزر والميادين والأماكن العامة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ مبادرة لتجميل وتزيين الجزر والميادين المختلفة والأماكن العامة في انحاء المدينة كافة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة مستثمرى مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أن تلك المبادرة عبرت عن الأفكار الإيجابية التي تمثلت فى ابداعات وتصميمات عصرية جديدة ساهمت فى تزيين عدة مناطق وميادين بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع المهندسة سالي حسني مسؤولة التجميل بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: تأتى المبادرة في إطار إضفاء لمسات جمالية لبث الروح الايجابية بالمدينة، في الشوارع والأماكن العامة، خاصة في ظل الازمة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة بسبب فيروس كورونا.