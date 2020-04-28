شاهد بالفيديو:قائد الجيش الوطني الليبي يعلن إلغاء اتفاق الصخيرات استجابة لإرادة الشعب
أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين، إلغاء العمل باتفاق الصخيرات للتسوية في بلاده، معتبرا أنه أصبح جزءا من الماضي.وقال حفتر في كلمة وجهها للشعب الليبي: “حماية حقوق الشعب الليبي ستكون من أولويات الجيش، الذي سيكون رهن إشارة الشعب”.وأضاف: “نقبل تفويض الشعب الليبي لإرداتنا، نحن بدورنا سنستكمل مسيرة النصر وتحرير البلاد من الإرهاب”.وشدد على أنه “رغم ثقل الأمانة نعلن قبولنا لإرادة الشعب و قبول تفويضه لنا في الدفاع عن حقوقه”.