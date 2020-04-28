تعرف على مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة، حيث تنقسم المحافظات إلي مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.