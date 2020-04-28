ميرفت رجب تكتب:سيناء تخصني

*بقلم ميرفت رجب:نقترب ..فنندهش..وان زدنا تتضاعف الدهشة ويزيد الانبهار..ونحير مصورنا اى الزوايا نختار…تلك كانت كلماتى قدمت بها البرنامج الذى كلفتنى به الاستاذة نوال سرى مدير عام البرامج الإخبارية فى التليفزيون، والذى أذيع ليلة افتتاح ميناء نويبع ، وبعد انتهاء أذاعته جاءنى صوتها على التليفون ، تهنىء وانا اشكرها من كل قلبى ان منحتنى فرصة تاريخية لأكون اول مذيعة تطأ قدماها ارض سيناء بعد تحريرها ، واشكرها ثانى وثالث على اختيارها للزميل الاستاذ عبد الرحمن سنبل ليكون مخرج البرنامج ،واسترسل فى الكلام والأستاذة نوال سرى تضحك وتقاطعنى ، انا اكلمك الان لان الريس اشاد بالبرنامج ، والوزير قال تسافرى بكرة نويبع ، وجدت نفسى استحلفها ان تكرر ما قالته يمكن افهم ، ولقد كررت وفهمت ، ونفذت التعليمات بالترتيب الذى شرحته لى ، وفى صباح اليوم التالى ، كنت فى طيارة حربية نقلتنى الى ميناء نويبع….

كان للأستاذة نوال سرى اسلوب فى الطرح يجعلك تطيع وانت واثق مرتاح ، و امعانا فى الطمأنة ، أكدت لى ان الاستاذ عبد الرحمن سنبل اجدع مخرج فى التليفزيون، وقد كان …..

تم تحديد موعد السفر الى سيناء ، وتبدا نقطة الانطلاق من جراج التليفزيون ، وصلت فى الموعد المتفق عليه وجدت فريق العمل برئاسة الاستاذ سنبل جاهزًا ، تبادلنا التحيات وأطيب التمنيات ، وانطلقت بنا السيارة وبعد اقل من ساعتين توقفت ، اى والله ، وبعد أخذ ورد بين السائق والمخرج كان الحل الوحيد هو اتوبيس شرق الدلتا ….

يلزم هنا ان أنوه ان تلك كانت اول مرة اروح فيها مشوار مع التليفزيون ، كما انها كانت اول مرة يتم فيها تكليفي ببرنامج مسجل ‘خارجى’ فانا حتى ذلك الحين اقدم احداث 24 ساعة وأنباء واراء على الهوا من الاستديو ، وان مشوار سينا كان المفترض ان يبدا بمدينة الطور ثم ذهب ثم نويبع ، وان السيارة التى تعطلت فعلت فعلتها قبل ان تكمل ربع المسافة الى الطور ، كيف أكملنا الرحلة ، وكيف انجزنا البرنامج الذى حاز الرضا ، ولماذاتلح الحكاية الان ….

لامجال هنا للاختصار المخل ، اذ تجدر الإشارة الى ان قرار التخلى عن السيارة لم يتخذ بعد اول عطل ، وإنما بعد الثالث ، فبعد اول توقف قالوا ‘زقة ‘ وشارك فريق العمل بكامله – ما عداى- طبعا وهبه للنبى ، ودار الموتور وقطعنا بضعة أمتار ، وتوقفت ، ومرة ثانية هبة للنبى ، ويدور الموتور ثم .. صمت رهيب ، و ..ننزل احسن.. نشرب شاى ، قالها الاستاذ عبد الرحمن سنبل وهو يفتح باب السيارة وينزل ملتفتا الى : تفضلى ،وتفضلت ، وتحرك الركب المصدوم فى اتجاه مقهى شعبى على الطرف الأيمن من الطريق .. ولا كلام ..

لم تكن لى اى خبرة سابقة من هذا النوع ،لكن ماهذا الذى حدث ، هل ينفع ان تكون هذه بداية ما حسبته الحدث الأروع فى حياتى ، هل أسرفت فى الفرح ، .. وما هذا الثبات والهدوء الذى يتعامل به مخرجنا الهمام مع الموقف ،كيف يتعامل مع السائق بكل هذه الكياسة ، واحد غيره كان مسك فى خناقه وهاتك يا ضرب ، لماذا لم يتأكد من سلامة موتور سيارة طالعة تجوب سىناء من جنوبها لشمالها ، هل ينفع هذا الكلام ، العطل يصيبها بعد اول تسعين كيلو !!!!!

احتفظت بالخاطر فى راسى ، وواصلت مراقبة قدرته على السيطرة على اعصاب من حقها ان تنفلت ولكنه ابدا لا يرفع صًوته ، ولا يحتاج لشخط او سرسعة فهو يهيمن بنظرة عين وفجأة ،.. الحمد لله نشوف الأتًوبيس الجاى ده ..قالها الاستاذ سنبل وهو يقطع المسافة من المقهى الى حافة الطريق ، ومن خلفه المصور والمساعد وفنى الكهرباء والحمال ، وراءهم اشد الخطى ، وحين وصلت الى حافة الطريق ، كانوا يرفعون صندوق المعدات وشنط السفر الى الحافلة ( اتوبيس شرق الدلتا) ، ولا ادرى كيف وجدوا لأنفسهم أماكن بين الركاب ،فقد حال بينى وبينهم دعوة الساءيق لى لأجلس فى المقعد المجاور له والذى فتحه خصيصا لأجل راحتى ، .. توكلنا على الله.

فرحت فى سرى لان الاتوبيس اعلى من عربة التليفزيون ، ومن مقعدى المجاور للساءيق تتسع زاوية الروءية اكثر وتمتد صحراء سيناء أمام عينى ، تتفتح لها جوانحى ،ويجتاحنى فرح عظيم ، يا الطاف الله اريد ان ارفع صوتى ليصل الى كافة الارجاء ؛ هنا سيناء ، سيناء التاريخ والانبياء والأبطال ، ابطال بلدى الشوامخ ، لكم شدتني سيرهم على مر السنين ، هل تلك هى ارواحهم تحيطنا لنخشع ونحن نقطع الاميال على ارض روتها دماءوهم الطاهرة وليرتاحًوا اننا على العهد باقون ولأمانة الذود عن الوطن محافظون…..

لم اشعر بالساعات تمر ساعة وراء ساعة الى ان غابت الشمس وحل الظلام ولا يبدو فى الأفق اى إشارة الى اننا نقترب من مدينة الطور ،ولا سمعت احدا ياتى بخبر عن اى مكان قريب يمكن ان نجد فيه شربة ماء او اى قطعة خبز حتى لو كان جافا ،لم يكن معنا اى زاد ، ولماذا نتزود ، كنا نتوقع ان نصل الطور فى الساعة الثانية بعد الظهر فتتناول غداء عاديا ، اما الان فالساعة تعدت السابعة مساء ، و.. و…جوع جوع جدا جدا جدا ….

تركنا اتوبيس شرق الدلتا أمام مديرية الأمن، وتلقفنا الضابط المناوب بكل ترحاب وأمر لنا بالشاى ، قلت فى عقل بالى لو مع الشاى لقمة ناشفة يبقى جميل ، لكن طبعا احتفظت بالأمنية لنفسى وذكرتها باننا فى نقطة شرطة وان الضابط المناوب ليس ابن اختى ، اذا فالاشرب الشاى واحمد ربنا ، بينما يقوم الاستاذ سنبل بالاتصالات اللازمة للتبليغ عن عربة التليفزيون التى تركناها عاطلة على الطريق وليتأكد من رجوع الساءيق الى القاهرة بالسلامة والأهم هو التأكيد على ان يرسل لنا التليفزيون عربة شديدة قبل طلوع نهار الغد ،..وقد كان .

طبعا هناك من يسال عن وصول عربة التليفزيون وهناك من قد يشفق عليناويسال متى واين وجدتم الخبز.

صدقوا او لا تصدقوا …فقد اشارت عقارب ساعة يدى الى العاشرة والنصف ولحظة ان رفعت عينى لأقرأ ساعة الحائط لمحت اول أطباق الخبز تدخل غرفة الطعام باستراحة محافظة جنوب سيناء التى تستضيفنا ..أخذنا أماكننا حول مائدة مستطيلة ونزلنا على الأكل (حتتك بتتك ) فى غير هوادة ولا حس ولا نفس حتى اتينا على كل ما فى الأطباق ، وجاءتنا أكواب الشاى فلم يتمنع احد ، وفى الأثناء همس الى الاستاذ سنبل بانهم يختصوننى بافضل غرفة فى الاستراحة من حيث الاتساع ، ووجود حمام داخلها ، وان الغرفة نفسها فيها شباك كبير . ضحكت طبعا وانا أقول ، حد فيه حيل ، قال ؛ على رأيك ، بس معلهش مضطرين تبات معاك المهندسة .. ومن هول الصدمة لم اسمع اسمها ولم اعلق ، بل مددت يدى اصافحها ، واعتذر لها عن الإزعاج ، والشهادة لله ان الست المهندسة كانت فى منتهى الرقة وقادتنى الى الغرفة وهى تحكى عن مهمتها فى مدينة الطور وانا لا أستطيع ان اركز على اى شىء سوى احتياجى الشديد للنوم …

انا الان فى اصعب امتحان امر به فى حياتى ، مطلوب ان انام فورا ، لازم انام ، لكن كيف ياتينى النوم وسط هذا الضجيج ، معقول .. لا يمكن .. معقول ان يكون كل الرجال النايمين فى الغرف المجاورة مصابين باللحمية فتصدر عن انفاسهم هذه الأصوات العجيبة مشكلة اعجب مهرجان للشخير الجماعى ،

ما ذا افعل انا الان ، ماذا افعل يا ربى ، ..نظرت الى الزميلة المهندسة .. واضح انها نامت والحمد لله..ولا تسألوني من فضلكم ان كنت عرفت انام من عدمه ،ليست عندى اجابة ، فمهما مرت سنين ، تبقى تلك الأصوات حاضرة ، ولا يمكن إغفالها عند سرد التجربة ،كما لا يمكن إغفال حرصنا على إنهاء تسجيلاتنا ومغادرة المدينة لنتوجه الى دهب ، ليس فقط حرصا على الالتزام بجدول الحركة المتفق عليه سلفا ، ولكن وبكل صراحة لم تكن ترتيبات المبيت محتملة لليلة اخرى .

لا اتذكر الان ان كنا قد التقينا بالسيد المحافظ ، ولا اتذكر اى شىء اخر لافت سوى اننا زرنا مدرسة وقابلنا مديرها الذى ويالحسن الحظ اتضح انه الاستاذ فوزى الذى كان مدرسا للجغرافيا وقت ان كنت مدرسة للغة الانجليزية فى مدرسة ليسيه باب اللوق ، فى السنة الفاصلة بين التخرج وبين التحاقى بإذاعة صوت العرب ،واهم شىء فى هذا النهار اننا خرجنا من مدينة الطور متجهين الى مدينة دهب ، ومن حسن الطالع اننا اتجهنا صوب الشاطىء مباشرة ليقبل علينا اروع مشهد لشاطىء ..بحر تتهادى مياهه الفيروزية وجبال سيناء الحنونةتحيطها من الجانبين ..تحتضنها.. وقرص الشمس ،يرقب اقترابنا ،وعلى الفور قررنا ان نسجل مقدمة البرنامج ونحن فى ذروة المفاجاة ؛نقترب فنندهش وان زدنا تزيد الدهشة.

و يتضاعف الانبهار وهكذا تبلورت شخصية البرنامج فى ذهنى ، وإذا كانت هذه هى جنة الله فى ارضه فعلى ان ابحث عن ساكنيها ، ما الذى أتى بهم الى دهب ، كيف يعيشون ، وفى اى المهن يعملون ، وكما انشرح قلبى من جمال المكان ، فقد زادنا جمال البشر انشراحا ، وطفقنا نواصل السعى اليهم نجمع التسجيلات الى ان اصبح الانتقال الى المحطة التالية واجبا ، ذهبنا الى نويبع ، عملنا فيها يوما وبتنا ليلة ثم واصلنا السير حتى مشارف طابا ، ثم عكسنا الاتجاه ولا اعرف كيف ولا من اى طريق وصلنا الى شرم الشيخ ، ولا أستطيع ان اتذكر الان فى اى مكان بتنا على الطريق ، وصحيح ان كل الاستراحات كانت تحت إشراف رجال المحافظة ، لكننى حرصت على ان يكون ظهورهم فى البرنامج رمزيا ، وان يكون البرنامج فرصة للقاء اصحاب الإرادة الذين يصنعون الأمل على ارض سيناء ممن لا يشغلون مناصب عليا ، لاعتقادى ان كثرة ظهور هؤلاء على التليفزيون تفقد المصداقية وتسحب من الشعبية ….

عدنا بعد ان امتلات الاشرطة بالتسجيلات ، وانتعشت ارواحنا بألوان من جمال الجبال والوديان والنخيل الباسق يخرج من بطن الأرض معلنا امكان الحياة فى قلب الصحراء ، ولا تسألوني عن اى تعب ، فقد توجهت الى سيناء وانا اعرف انها جزء غال من مصر ، وعدت منها وقد ملكت كيانى ، وأصبحت هى المرجع والبوصلة والنشيد والأغنية ..اى والله فقد تقرر ان تكون أغنية بيتنا هى أغنية شادية اذ دابت ابتنى الصغرى ‘ يسر’ على تقليد شادية ، ولان شعرها كان قصيرا جدا فقد ابتكرت حلا بان كانت تلف الايشارب حول رأسها بحيث يتدلى طرفاه من الجانبين ويهتزا كلما حركت رأسها ذات اليمين وذات الشمال وهى تغنى مع شادية …سينا رجعت تانى لينا ومصر اليوم فى عيد.

نزل على كلام الأستاذة نوال سرى على التليفون بردا وسلاما ،..ولا حول ولا قوة الا بالله ، هل يعقل ان أظل على مر سنوات عمرى البرامجي فى إذاعة صوت العرب اتجنب كبار المسؤولين ،فيترتب على اول برنامج اخبارى أقدمه فى التليفزيون ان يفوز بإشادة الريس وأمر الوزير ان اتوجه الى نويبع لأشهد افتتاح الرئيس للميناء بعد التحرير ، يارب ساعدنى ،عقارب الساعة تشير الى الحادية عشرة ، مطلوب ان انام واصحو قبل الفجر وأتوجه الى مبنى التليفزيون لاستقل عربة تاخذنى الى المطار ، يا رب اعرف انام وأقدر أصحو صافية الذهن حتى اقدر على هذه المهمة ، اى مهمة ، لم تذكر لى اى شىء عما هو مطلوب ..

المهم أننى نمت وصحيت وسارت الأمور على ما يرام ، وأوصلتنا الطائرة الحربية الى نويبع واوصلونى الى الموقع ، أوقفتني الشرطة العسكرية فقلت للضابط من فضلك ابلغ السيد وزير الإعلام أننى وصلت ، اتصل بالتليفون وفى لمح البصر وجدت الحشد يتحرك امامى فى اتجاه ممر ، شددت الخطو حتى صرت فى محاذاة الوزير تبادلنا التحية ( إيماء) وفى نفس اللحظة تبين لى ان السائر امامى هو الملك حسين فشاورت عقلى ان أكلمه نظرت الى الوزير فحرك يده الى الامام ان تقدمى فتقدمت وسالت جلالة الملك حسين عن قيمة ميناء نويبع فى تطوير العلاقات بين مصر والأردن فاجاب بصوت جهورى فخيم صرت احكى عنه لسنوات تالية .. وهكذا ولدت المراسلة متخطية دورها كمذيعة للأخبار .. انتهينا من الممر ووصلنا الى رصيف الميناء وبنظرة خاطفة تاكدت من اقتراب المصور وتوجهت الى الرءيس مبارك بالسؤال عن آفاق تنمية سيناء التى يتيحها افتتاح ميناء نويبع ثم سالته عن امكانات تطوير التعاون بين الدول العربية بعد تشغيل الميناء ..

اكتمل جلال اليوم بعبورنا خليج العقبة ونزولنا ميناء العقبة فى معية ملك الأردن الذى دعا الرءيس لتناول العشاء ،تغيم التفاصيل اما الذى لا يغيم ابدا فهو أننى شرفت بان أكون اول مذيعة تخطو على ارض سيناء بعد التحرير وان كل نماء على ارضها يخصنى .. والحمد لله الذى مد فى عمرى لأشهد سيناء الجديدة تعلن عن نفسها فى اباء ..

لا شىء يطبب نفسا مرهقة مثلما يطببها تفتح زهور خشينا ان يفوتنا رحيقها ، اما وقد تفتحت زهور سيناء أمام اعيننا وراينا نورها يبهر المحب الواثق وتكاد تعمى منه عيون الناقمين ،فما أروعها معايدة وما ابدع التوقيت ..عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء الغالية وحلول شهر رمضان المعظم وعيد افتتاح سيناء الجديدة ،نشد على يد من قرر وصمم ومن عزم ونفذ وعاشت سواعد ابناء مصر الأبطال

تحيا مصر تحيامصر تحيا مصر