أجازة للعمال المخالطين لحالة مصابة بـ”كورونا” بالإسماعيلية

الإسماعيلية كتب /أيمن جلال:قرر احد مصانع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية منح اجازة 15 يوما لأكثر من مائة عامل بعد التأكد من إصابة إحدى العاملات بخط الإنتاج هذا بعد دخول الحالة الحجر الصحي بمستشفى ابو خليفة وأكدت التحاليل الطبية إيجابية الإصابة.هذا وقد اعترض باقي العاملين بالمصنع الذي يتجاوز عددهم 800عامل بسبب ان هناك خطر على تواجدهم داخل بدون إجراءات احترازية تجنبا لاصابتهم ..وقد رفضت إدارة المصنع الاستماع لهم والي الان لم تقم بإجراء رش وتعقيم المصنع وهذا هو مطلب العمال الوحيد رغم زيارة لجنة من مديرية الصحة وعمل مسحه لأقرب الحالات المخالطه ولم تقم بإصدار تعليمات بتعقيم المصنع.