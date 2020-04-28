الخميس.. طلاب الثانى الثانوى يؤدون امتحانات نهاية الترم الثانى «إلكترونيا»

يبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان نهاية الترم الثانى فى مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت،بعد الخميس الموافق 30 أبريل الجارى، حيث تبدأ الامتحانات من التاسعة صباحا وحتى 3 عصرا على مجموعتين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تنقسم المحافظات إلي مجموعتين، يبدأ طلاب المجموعة الأولى الامتحان في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

وأوضحت الوزارة، الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى – الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات” القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء

أما بالنسبة للمجموعة الثانية – الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات” الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح”.