د. عبد الفتاح مطاوع خبير المياه يكتب عن المحفظة المالية و المحفظة المائية و المحفظة الغذائية لمصر:هل نطمع بمؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية المسئولة عن الزراعة وتوفير السلع الغذائية؟

الحق يقال، سعدت عندما شاهدت المؤتمر الصحفي العلني، الذي عقده السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ظهر يوم الأحد الماضي (٢٦ إبريل ٢٠٢٠) مع وزراء المجموعة الاقتصادية، من التخطيط و المالية و التعاون الدولي والدولة للإعلام و محافظ البنك المركزي، لتوضيح آثار وتداعيات فيروس كورونا على قطاعات السياحة و الزراعة و الصناعة و غيرها، وعلى الاقتصاد المصري عموماً، و توضيح وضع المحفظة المالية بالبنك المركزي و بالبنوك المصرية، حيث دعت الضرورة لطلب المجموعة الاقتصادية قرض عاجل جديد من صندوق النقد الدولي.

عندها أدركت أن فيروس كورونا خلق حالة إيجابية من الفعل و رد الفعل، على اهتمامات المصريين، وأن الحكومة مهتمة بوضع سيناريوهات للمستقبل، و مهتمة بتوضيح ما يجرى بالخارج و الداخل، و مهتمة بتوضيح انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في بلادنا.

الرئيس السيسي و الإعلام:

وأعقب هذا الاجتماع اجتماعٌ آخر، عقده السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء و وزير الدولة للإعلام، و أكد فيه الرئيس على أهمية توضيح الحكومة الحقائق للشعب، و تحقيق التنسيق الإعلامي الجماعي بين مؤسسات الدولة، فى تناول الأزمات و تطورها من خلال مجموعات وزارية .

ما بين الاجتماعين، كنت قد تمنيت أن يتم عقد مؤتمر صحفي آخر لمجموعة حيوية أخرى من مؤسسات الدولة، مسئولة عن غذاء المصريين ما بعد كورونا، تمنيت أن يتم عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التموين و الزراعة و الري و التخطيط و البنك المركزي ووزير الدولة للإعلام، لعرض سيناريوهات الزراعة والغذاء في مصر بعد كورونا، و علاقة ذلك بالمحفظة المائية ببحيرة ناصر، وأثره على المحفظة الغذائية بخزائن غلال مصر.

المحفظةالمائية:

من الأخبار السارة الواجب إعلام المصريين بها فى هذه الأوقات العصيبة، أن المحفظة المائية ببحيرة ناصر فى أقصى حالات امتلائها، و بها ما يكفي لجميع الاستخدامات المائية لكل القطاعات المستهلكة للمياه، من زراعة لجميع أنواع المحاصيل حتى و لو كانت شرهة للمياه،

ومياه شرب و صناعة و ملاحة نهرية و إنتاج كهرباء و غيرها.

و من الأخبارالسارة أيضاً، و على الرغم من استمرار حالة العناد الأثيوبي في التوقيع على وثيقة واشنطن، و إن كنت أشك في استمرار هذه الحالة، وإلا عليها مواجهة عواقب السيناريو الأسود، أقول من الأخبار السارة أن مياه بحيرة ناصر لن تتأثر بعملية الحجز الجزئي ل ٤,٥ مليار متر مكعب للتشغيل التجريبى لعدد ٢ تربينة كهرومائية بسد النهضة، و هو ما يؤكد أن أحد أهداف زيادة سعة السد كانت لأسباب سياسية وليست فنية، وهذا موضوع يطول شرحه.

المحفظة الغذائية

وخزائن غلال مصر:

، وقد تمنيت هذا الاجتماع لوزراء الزراعة والري والتموين والتخطيط مع رئيس الوزراء لأننا نعيش زمن جائحة كورونا، ونتوقع آثارها على الزراعة والغذاء في مصر والعالم، ليقولوا لنا وللشعب المصري ماذا يخططون في مجال الزراعة والغذاء للحاضر والمستقبل القريب لتوفير الغذاء، ذلك أن التصريحات حتى الآن هي تكرار لنفس التصريحات المكررة قبل زمن كورونا، ونفس التصريحات التي تتكرر كل عام منذ ١٠ سنوات، وكنا في أمانة لجنة الزراعة و الري و أمانة الفلاحين بحزب التجمع، قد اقترحنا التخطيط للدورة الزراعية الصيفية لعام ٢٠٢٠ لزراعة الخمسة ملايين و٣٠٠ ألف فدان بحبوب الأرز والذرة بأنواعها المختلفة لملء المحفظة الغذائية تحسباً لما توقعه خبراء ومؤسسات العالم من أزمة كبيرة متوقعة في هذا الشأن، و اعتمدنا في مقترحنا على ما رأيناه علماً لا توقعاً من محفظة المياه العامرة والحمد لله في بحيرة ناصر، نتيجة الفيضان العالي لمياه النيل لمدة عامين سابقين، وأردنا ومازلنا نريد استخدامها في عملية مخططة علمياً وعملياً لملء خزائن مصر من الغلال وحبوب نبات الأرز الوافد على دلتانا من جنوب شرق آسيا، لمدة عام واحد فقط، بدلاً من إهدارها وتصريفها سدى قبل الفيضان القادم حفاظاً على سلامة وأمان سدنا العالي، ولكن يبدو أننا نؤذن في مالطة، و يبدو أن بعض وزراء حكومتنا مازالوا يعيشون في زمن ما قبل كورونا، ولا يدركون مخاطر وأزمات زمن كورونا وما بعدها، وعلى الرغم من ذلك فإننا في لجنة الزراعة والري وأمانة الفلاحين بحزب التجمع لن نيأس، ولن نكف عن الحديث عن المخاطر، وعن إمكانية تحويل الأزمة الناتجة عن كورونا إلى فرصة للتغيير والتقدم.

*بقلم الدكتور عبد الفتاح مطاوع