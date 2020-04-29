عبد العال يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال

بعث الدكتور علي عبد العال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال؛ هذا نصها :

“الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال ‏الذى يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، ‏والذى يمثل فيها العامل المصرى العمود الفقرى للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطنى.‏

ونؤكد لكم – يا سيادة الرئيس – أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة ‏عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهداً ‏عليها.‏

*وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة*، يدركون ‏جيداً ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب ‏السعادة والرخاء, وكل عام وسيادتكم بخير.