عبد العال يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال

بعث الدكتور علي عبد العال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال؛ هذا نصها :
“الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى العمود الفقرى للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطنى.
ونؤكد لكم – يا سيادة الرئيس – أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهداً عليها.
*وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة*، يدركون جيداً ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء, وكل عام وسيادتكم بخير.