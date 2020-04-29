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السفارة الصينية تهدي كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب عبد اللطيف وهبه
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أهدت السفارة الصينية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, جهاز كاميرا حرارية لفحص العاملين والمترددين على مقر المنطقة الاقتصادية في القطاع الجنوبي , وذلك في ظل العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك بين الجانب الصيني والمنطقة الاقتصادية, وما تمثله منطقةTEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية من منصة استثمارية وقاعدة للشركات الصينية .

وقد قام اللواء “محمد شعبان ” نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي, باستقبال ممثل المكتب التجاري للسفارة الصينية واستلام الجهاز معبرا عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية, وما تقدمه للعالم من رسالة انسانية للوقوف في مواجهة تداعيات الفيروس .

وتعد هذه الكاميرا من أحدث الكاميرات التي تستطيع الكشف عن الجسم عالي الحرارة لعمل مسح للحمى، حيث تستغرق ثانية واحدة للكشف عن الجسم عالي الحرارة ، وبمسافة مناسبة يقلل من خطر العدوى.

عبد اللطيف وهبه
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