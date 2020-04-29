“مجلس الوزراء” يناقش اليوم تقارير عدد من الوزارات حول سير العمل بالإجراءات الاحترازية

يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور ” مصطفى مدبولى” رئيس مجلس الوزراء, حيث يناقش المجلس تقارير عدد من الوزارات حول آليات سير العمل بالإجراءات الاحترازية, المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا فىً العديد من الوزارات والجهات التابعة لها, والمصالح والهيئات الخدمية خاصة التى بدأت الفتح الجزئي لتقديم الخدمات إلى المواطنين .

كما يناقش المجلس كذلك تقارير الوزارات خاصة الصحة, حول آخر التطورات عمليات الرصد والتعقب للفيروس, وكذلك وزاره التعليم العالي فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية, وكذلك مراكز الحجر فىً عدد من الجامعات.