رئيس جهاز السادات: جارٍ تنفيذ شبكة الكهرباء المغذية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع أراضى الإسكان الاجتماعي والمتميز بالمناطق السكنية ( ٣١، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦)، وذلك لتسليم قطع الأراضى كاملة المرافق للفائزين بها.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لأماكن غرف المحولات بمناطق الإسكان الاجتماعي الأعلى في نسبة الإشغال والإنشاءات، وكذا تمديد الكابلات العمومية اللازمة لربط موزعات المشروع بمحطة محولات المطورين بالمدينة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء. وأضاف رئيس الجهاز أن تكلُفة المشروع تبلغ نحو ٢٥٨ مليوناً و٢٢٥ ألف جنيه، ووصل حجم العمل بالمشروع إلى نسب متقدمة.