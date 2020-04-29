وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال العام يستعرضان أوجه التعاون المشترك

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين فى وضع المخططات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتنموية فى بعض قطع الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يجب إعداد دراسة احتياجات السوق، قبل تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، لتحديد حجم ونوعية الطلب، والأنشطة المطلوب تنفيذها لتحقيق التنمية المُستهدفة، وإعداد دراسة تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، وتحديد مراحل تنفيذ المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ المشروعات فى الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال فى مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين، للتنسيق فى المشروعات المشتركة بين الجانبين. من جانبه توجه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالشكر لوزير الإسكان على دعمه المستمر والمتواصل، وكذا قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً استمرار التعاون بين الوزارتين فى الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال، بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.