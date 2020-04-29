بالصور ..شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية  بشأن  مشاريع الصرف الصحى بقرى مركز دسوق

فى إطار توسعة مشاريع الصرف الصحى ( مشروع أفاق 2020 ) الذى يتم تنفيذه بقرى مركز دسوق ومن ضمن هذه القرى قرية دمرو سليمان التابعة للوحدة المحلية بكنيسة الصرادوسى التابعة لمركز ومجينة دسوق التى أسكن فيها تم البدء فى تنفيذ المشروع منذ أكثر من سنتين ونصف وغالبا سيتم تسليم المشروع بالقرية خلال شهر.

ولقيام الشركة بتكسير الشوارع بشكل لم يعد فيه طبقة أسفلتية للعشوائية فى الحفر ولقد شكوناىاكثر من مرة لجهة الادارة المحليه التى نتبعها ولم تتم الإستجابة لشكوانا ..والأن بعد تركيب أغطية المطابق الرئيسية والفرعيه والتى تكسر معظمها جراء سير المواشى عليها رغم أن المواصفات القياسية لهذه الأغطية كما نما لعلمنا تتحمل أوزان تصل ل 40 طن للرئيسية و 25 طن و15 طن للأغطية الفرعية وهذا مالم نرى لتلك الأغطية أى تحمل لأى أوزان تسير عليها وتقوم الشركة المنفذة للمشروع وهى شركة المقاولون العرب بإستبدال الأغطية المكسورة بأخرى من نفس المواصفات مما جعلنا نستغيث بكم لإجراء التحقيقات والمعاينة قبل التسليم حيث قد تؤدى تلك الأغطية مستقبلا بعد التسليم لوقوع حوادث للأطفال والوقوع فى المطابق الرئيسية التى يصل عمقها لأكثر من 6 متر .

وعليه فإننا نأمل التحقيق فى شكواى وشكوى أهالى القرية والقرى المجاورة والتى تتبع مركز دسوق ونقترح تغيير تلك الأغطيه المصنوعة من خامات رديئة لأغطية مصنوعة من الزهر كما نرجوا أن يشمل التحقيق مع الجهات المنفذه للمشروع إعادة الرصف لتلك القرى والتى نما لعلمنا أن المبالغ المقررة لإعادة الشيئ لأصله تم تحويلها للمحافظة.وقد لا نستفيد بها لأننا لا نعلم أين ذهبت تلك الأموال ولا الى ما ألت اليه كما نرجوا أن يشمل التحقيق فى شكوانا ضرورة توصيل الغاز الطبيعى للقرى التى تم الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى أى قبل الرصف وإعادة الشيئ لأصله تمشيا مع خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة 2030 ولعل إهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهيئة الرقابة الإدارية فى كشف أوجه الفساد المختلفه قبل وقوعها هو ما جعلنى أتقدم لكم بشكواى للتحقيق فيها قبل وقوع ضرر محتمل من سوء التنفيذ وقبل التسليم حتى لا تصبح أمر واقع وحتى لا تقع كوارث مستقبلا.

*مقدمه لسيادتكم هشام الزعبي أمين حزب التجمع بكفر الشيخ وأحد أبناء قرية دمرو سليمان