الجامعة العربية قلقة من التطورات على الساحة اللبنانية

صرح السفير حسام زكي الامين العام المساعد للجامعة العربية أن “التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين”، وأضاف ” اننا نتقدم لاسرة الشهيد الذي سقط في المواجهات يوم ٢٧ بخالص التعازي”.

وحذر زكي – الذي أوفده الامين العام ابوالغيط الي لبنان كمبعوث في ٢٨ نوفمبر الماضي لمتابعة الاوضاع هناك- في تصريح صحفي صباح الاربعاء ٢٩ ابريل ان ” الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع علي وجه الخصوص.. ويمكن ان ينزلق بسرعة الي ما لا يحمد عقباه.. والامل معقود بشكل خاص علي حكمة قيادة الجيش والاجهزة الامنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد الي المجهول”.

وأضاف الأمين المساعد في تصريحه ان ” الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية.. لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار”.

وقال السفير زكي أن ” الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال الي الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني … ولدينا مؤشرات علي قرب حدوث ذلك”. وأكد في هذا السياق علي “الأهمية التي تنظر بها الجامعة الي دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.. والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع.. وضرورة الحفاظ علي المظهر الحضاري للتظاهر السلمي الذي ميز تحرك الشارع منذ أكتوبر الماضي والابتعاد عن العنف الذي يزيد الامور تعقيدا ويفاقم الوضع ويزيده سوءاً”.

وأكد السفير زكي مجدداً على “وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة”.