ليبيا تشهد بداية عصر جديد وتنتظر ملامح الخطوة التالية خلال ساعات أو أيام.

قال الناطق باسم قائد الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا تشهد بداية عصر جديد، وإنهم ينتظرون الخطوة التالية من القائد خليفة حفتر، موضحاً أنه خلال ساعات أو أيام سيتم إعلان ملامح العصر الجديد.

المسماري أضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث، أن بيان حفتر جاء بعد ثماني سنوات من إعطاء الفرصة للمليشيات الموجودة في طرابلس وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حلول للأزمة الليبية ووقف التدخل التركي السافر في الشأن الليبي .

وتابع “الآن، الحل الليبي الليبي على الطاولة وأمام الجميع، وننتظر من الجميع أن يكونوا لديهم قدرا من المسؤولية، سواء الأشقاء العرب أو الأمم المتحدة أو المتتبعين للشأن الليبي، فهذا عصر جديد ينطلق وسينقل البلاد من الدمار والخراب إلى التنمية والإعمار والإصلاح ”.

وأوضح أن خارطة الطريق المقرر وضعها؛ تتضمن الإجماع الوطني الشامل على وضع حلول لهذه المرحلة، والإجماع الوطني سيسفر عنه بالطبع خارطة طريق ستقوم على قاعدة دستورية حتى يتم وضع الدستور الكامل والدائم، وسيكون هناك فترة انتقالية خلال الفترة المقبلة، وفقا لقوله.