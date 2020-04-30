طهطا ..سطو مسلح على محل الانطوني للمصوغات الذهبية وضبط أحد الجناة

كتب / عبدالحى عطوان :فى سابقه غريبه لم يعتاد عليها الشارع الطهطاوي قام اثنان من الشباب يرتديان النقاب بسطو مسلح على محل لبيع المصوغات الذهبية بشارع محمد فريد بمدينة طهطا لصاحبه انطوان كرم عزيز .حيث تم الإعتداء على أخيه كيرلس كرم عزيز بمطواة قرن غزال وإصابته بالوجه والرقبه ،ترجع احداث الواقعه إلى تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير و مدير أمن سوهاج إخطارا من الرائد أحمد عز رئيس مباحث قسم شرطة طهطا ما يفيد قيام إثنان من الشباب العاطلين وتتراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما أحدهما يرتدي نقاب وبحوزتهم توكتوك بالإعتداء على صاحب محل مصوغات ذهبيه بشارع محمد فريد بمطواه قرن غزال..وقد تمكنت وحدة المباحث برئاسة الرائد أحمد عز ومعاونيه النقيب محمد جعفر والنقيب مصطفى ثابت والنقيب مصطفى نبوي من مطاردة الجناة من القبض علي أحد الجناة مرتديآ النقاب وقد فر الثاني هاربا وبحوزته المسروقات وهي عباره عن عدد من الغوايش الذهبيه..وقد تم تحرير المحضر وتجري التحقيقات لمعرفة المسروقات والقبض علي الشخص الهارب