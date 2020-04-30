مجلس النواب يدين الحادث الارهابي ببئر العبد

أدان مجلس النواب بكل شدة الحادث الإرهابي الأثيم الذي راح ضحيته بعض من ابنائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة، اللذين وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء. وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة في هذا الشهر الفضيل.

وأكد مجلس النواب أن مثل هذه الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، اللذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة في الأرض المهلكة للحرث والنسل، التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين..

ويؤكد المجلس أن الشعب المصري كله متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة شرطته مؤيدا وداعما بكل اشكال الدعم المادية والمعنوية، فالقوات المسلحة والشرطة في كل بيت مصري وفي كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبي الذي لن يرضخ او يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة

ويدعو مجلس النواب الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.