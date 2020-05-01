النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في عيد العمال : الظروف الراهنة أكدت على وطنية وتماسك الشعب المصري في مواجهة الازمات..وعمالنا مستمرون في العمل والإنتاج والإلتزام بإجراءات الحماية والسلامة .

تؤكد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش على مواصلة عمالها العمل والإنتاج مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد والذي يهدد العالم الأن ..وقالت النقابة العامة في بيان لها بمناسبة عيد الأول من مايو “عيد العمال” على أنها تثمن الدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية بقيادة الرئيس السيسي لمواجهة تداعيات هذا الفيروس القاتل الذي يحص أرواح مئات الالاف حول العالم،موضحة أن هذا الدور يتمثل في دعم الفئات الأكثر تضررا ،وتوفير كافة أنواع الوقائية الصحية ،وتقديم السلع الضرورية والأساسية لتكون في متناول الجميع وتشديد الرقابة على المحتكريين ،ومستغلي الأزمات ..وأكدت “النقابة العامة” أن الظروف الراهنة أكدت على وطنية وتماسك الشعب المصري في مواجهة الازمات ،وعدم الانصياع إلى اهل الشر ،والإلتزام بتوجيهات الدولية لمواجهة الفيروس ..ودعت “النقابة العامة” عمالها إلى المزيد من العمل والإنتاج والإلتزام بكافة إجراءات الحماية،موجهة التهنئة إلى عمال مصر الشرفاء ،ورئيس الدولة البطل الذي يواجه كل التحديات بكفاءة لا نظير لها .