النقابة العامة للكيماويات تهنئ عمال مصر بعيدهم ..وتشيد بتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي تجاه العمال .

تتقدم النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة الإحتفال بعيد الأول من مايو “عيد العمال” ..وتؤكد “النقابة العامة “أنه ورغم هذه الظروف والتحديات العالمية التي تهدد العالم بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد وتأثيره على العمال ، تعيش مصر حالة من التماسك والترابط والمواجهة العلمية ،محافظة على حقوق عمالها ،وتوفير حياة كريمة لهم بقدر المستطاع ،ومن هذا المنطلق فإن “النقابة العامة ” تهنئ عمال مصر الشرفاء الذين توحدوا ،وساندوا دولتهم ضد الشائعات والإرهاب ،ويخوضون الأن معركة التنمية والإنتاج رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ،وتشيد بالإجراءات الإحترازية التي إتبعتها الدولة المصرية – ليست الصحية فقط – بل الإقتصادية والإجتماعية ،وهو ما ظهر في توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تخص العمال قبل وبعد كورونا منها تطوير القطاع العام ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وأصحاب المعاشات،داعية إلى المزيد من الإجراءات ،وسرعة المساواة بين العاملين فيما يخص العلاوات الدورية والسنوية .

وتمنت “النقابة العامة” في هذه المناسبة التاريخية أن تختفي “جائحة كورونا ” في أسرع وقت ..وأن تتحقق التنمية الشاملة التي بدأتها مصر بعد أن تخلصت من الإرهاب والإرهابيين ،بسواعد شعبها العظيم ،وجيشها البطل ،وشرطتها الباسلة ،وجنود إنتاجها من العمال الشرفاء والأوفياء،وأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون ووحدة بين الشركاء الاجتماعيين من أجل حياة وتشريعات أفضل للعمال .