النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام تهنئ عمالها بعيد العمال : نتطلع إلى المزيد من إتخاذ الإجراءات التي تخفف العبئ عن كاهل عمالنا

تهنئ النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام جميع عمال مصر والعالم بمناسبة عيد الأول من مايو “عيد العمال” .وتؤكد “النقابة العامة” على الدور الذي يلعبه العمال ونقاباتهم خلال هذه الأيام في مواجهة أثار فيروس كورونا الذي يهدد العالم ،وفي القلب منه العمال بإعتبارهم الفئة الأكثر تضررا ..وفي الوقت الذي تثمن فيه النقابة العامة خطة الدولة المصرية في مواجهة أثار “كورونا” من خلال دعم العمالة غير المنتظمة ،الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب “الأزمة” ،وخطط إصلاح شركات القطاع العام ،والإهتمام بحقوق أصحاب المعاشات ،فإن النقابة العامة نتطلع إلى المزيد من إتخاذ الإجراءات التي تخفف العبئ عن كاهل المواطنيين ،ومنهم عمال قطاع النقل العام من خلال الإنتهاء من اللائحة التي ستحقق الإستقرار لما يقرب من 30 الف عامل ،وكذلك شمول العاملين بالهيئة بكافة الإمتيازات المالية التي يحصل عليها قطاعات أخرى خاصة فيما يخص العلاوات والحوافز ،إضافة إلى دعم الدولة لهيئة النقل العام وتطويرها ضمن خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة خلال هذه الفترة ..وتدعو “النقابة العامة” جميع عمالها إلى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ..