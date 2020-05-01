أحمد سيد حسن يكتب : عبد الحميد الشيخ  “إن الطبقة العاملة ستنتصر حتماً”

*بقلم أحمد سيد حسن : فى الزنزانة رقم ١٠ فى معتقل القلعة الرهيب ومع اول ضوء في فجر يوم ٢٦ مارس ١٩٧٩ ،يوم توقيع السادات على معاهدة السلام مع مناحيم بيجين فى واشنطن ، استطعت أن أقرأ بوضوح هذه العبارة ” ان الطبقة العاملة ستنتصر حتما ” ..والتوقيع عبد الحميد الشيخ .

ولمدة أسبوع فى هذه الزنزانة وقبل ترحيلنا الى سجن طرة ، ظللت أتأمل هذه العبارة التى عكست ايمان صديقي وزميلي عبد الحميد بإنتصار الطبقة العاملة ، وبالفعل كانت حياة عبدالحميد الشيخ تصديق وتطبيقا لهذه العبارة ، وكانت له ركنة في مقر حزب التجمع يُستقبل فيها عشرات العمال يوميا ويقدم لهم سندوتشات الفول والطعمية والقهوة والشاى ، ولم تكن مفاجأة أبدا ان يفوز فى انتخابات اللجنة النقابية لدار الشعب وهو فى السجن ، وكان طبيعيا ان يتصدر ساحة العمل النقابي باخلاص ودون ان تجذبه أية مغريات والأهم انه لم يفقد إيمانه بعدالة قضايا العمال حتى رحل مناضلا شريفا معتزا بأحلامه الكبيرة تاركا عشرات الحكايات، ارجو ان يعكف زملائه وأحبائه على كتابتها ، وبالنسبة لى فقد أعطتني كلمات عبد الحميد فى القلعة قوة وقدرة على تحمل السجن الانفرادي الى ان جاءت ادارة السجن الى زنزانتى بزعيم نقابي اخر كبير سنا وتاريخا وهو شيخ العرب محمد علي عامر الذى لم يتوقف عن حكايات عمالية ونقابية وحزبية وحفظت عنه بيت شعر ظل يردده يوميا بناء علي طلبي عشرات المرات يقول :” ولقد الفت السجن .. حتى انه. اذا غاب عني ساءني التأخير ”

كل سنة. وعمال مصر وعمال حزبنا بخير.