النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب:بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصر سباقة بين دول العالم في حماية العمال

وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التهنئة بمناسبة ذكرى الأول من مايو(عيد العمال).

كما ووجهت النقابة العامة، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لموقفه الداعم لعمال مصر، وحرصه الدائم على التمسك بمنحهم حقوقهم كاملة وتأكيده على ضرورة تأمين بيئة العمل للحفاظ على حياة العمال من المخاطر.

وقال عبد المنعم الجمل: بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصر سباقة بين دول العالم في حماية العمال الأكثر تضررا بسبب فيروس كورونا، من خلال دعم العمالة غير المنتظمة بمنحة ال ٥٠٠ جنيه لمدة ٣ أشهر.

على جانب آخر أشاد الجمل، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه الإجراءات سيكون له تأثير إيجابي في عودة العمل مرة أخرى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار الفيروس.

وشدد عبد المنعم الجمل، على العمال بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك أهمية الالتزام بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وفي ذات السياق أشاد عبد المنعم الجمل، بما أقرته الدولة من علاوات ومنح لجميع العاملين والتي من المقرر صرفها مع بداية السنة المالية الجديدة، مطالبا القطاع الخاص بأن يكون على قدر المسئولية الوطنية ويقر المنح والعلاوات لكل العاملين لديه.

كما طالب عبد المنعم الجمل، من مجلس النواب بضرورة الإسراع في إخراج قانون العمل للنور، مؤكدا أن هذا التشريع تنعقد عليه آمال الكثير لما يحتويه من ضمانات تحافظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما سيكون حافزا لقطاع كبير من الشباب في التوجه لهذا القطاع.