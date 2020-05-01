انهيار كوبرى تحت الإنشاء بميدان الساعة

إنهيار شدّة إحدى كمرات كوبرى ميدان الساعة أثناء العمل نتيجة هبوط التربة أسفل الشدّة وسلامة جميع العاملين بالموقع .صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠ فى الساعة الخامسة والربع مساءً حدوث انهيار للشدّة الخاصة بإحدى كمرات كوبرى ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدّة وتشير التحاليل المبدئية أن هبوط الارض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحى المارة بالقرب من موقع الشدّة ولم تحدث أى خسائر بين العاملين الموجودين بالموقع حيث تم نقل عدد ٣ من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم وتبين سلامتهم وتم خروجهم وعودتهم لموقع المشروع كما قامت الشركة المنفذة للكوبرى برفع الشدّة المنهارة وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع وإنهاء المشروع طبقًا للتوقيت المخطط له .