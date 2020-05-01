تشييع جثمان شهيد سيناء فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه

شيع الآلاف من أهالي قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد الملازم عبد الحميد صبح الإمام، والذى استشهد أمس في هجوم إرهابي علي كمين بئر العبد بشمال سيناء عن طريق عبوة ناسفة.و شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والعميد حسن طاحون نائباً عن قيادة الجيش الثاني الميداني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، رئيس مركز ومدينة دكرنس ، وبعض أعضاء مجلس النواب وخرجت جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتي مثواه الأخير حيث ادوا صلاة الجنازة أمام مقابر القرية .واصطف الآلاف من أهالي القرية على الجانبين فى مشهد جنائزي مهيب وهتفوا ضد الإرهاب .وأعرب المحافظ عن اعزازه وتقديره لشهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم لتنعم مصر وشعبها بالأمن والامان وأكد علي أن حرب مصر علي الإرهاب مستمرة حتي يتم اقتلاعه من جذوره وتطهير كل شبر علي أرض الوطن من الإرهاب .واشاد مختار ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والقضاء عليه واكد علي أن أبطال القوات المسلحة يقدمون أرواحهم كل يوم فداء للوطن حتي يعيش الشعب المصري في امن وامان واستقرار وتبقي راية مصر عالية خفاقة.