“الزراعة” تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وإزالة التعديات على البحيرات المصرية قامت الهيئة العامة للثروة السمكية وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات على بحيرة المنزلة ..وقال د خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية انه تم إزالة 230 حوض أسماك مخالف ، وإزالة 960 متر غزل تحاويط…شارك في أعمال الإزالة عدد 71 حفارا..واضاف السيد ان أعمال التطهير وإزالة التعديات مازالت مستمرة بجزيرة العزبي (بالدقهلية) ،حيث تم إزالة الحوش بالكامل،ليصل إجمالي عدد الأحواض التي ازالتها 372 حوض وحوالي 1750 متر تحاويط..

شارك في أعمال الإزالة الأجهزة الشرطية والمحلية بمحافظة الدقهلية وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة