رئيس حزب التجمع يهنئ “الشيوعي المصري” على مرور 45 عاماً على تأسيسه

أرسل رئيس حزب التجمع الوطني النائب سيد عبدالعال برقية تهنئة الى قيادات الحزب الشيوعي المصري بمناسبة مرور 45 عاما على إعادة تأسيسه ..هذا نصها :”.السيد الاستاذ صلاح عادلى..تحية طيبة ..أتوجه باسمى وباسم زملائى فى قيادة حزب التجمع بخالص التهانى لكم بحلول الذكرى ٤٥ لتأسيس الحزب الشيوعى المصرى متمنيا أن تهل كل أعيادنا وقد حققت بلادنا أملها في الاستقرار والأمن والحرية والعدل الإجتماعى، والتوحد الوطنى لدحر طيور الظلام من الإرهابيين التكفيريين وردع محرضيهم ومموليهم، لكى يبنى الشعب المصرى بلده كدولة مدنية ديموقراطية حديثة.دولة الحق والعدل والقانون والدستور والمواطنة.”

*سيد عبد العال رئيس حزب التجمع