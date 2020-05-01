بيان منظمة الوحدة العربية بشأن حادث بئر العبد الإرهابي

بمزيد من الحزن والأسى تنعي منظمة الوحدة العربية جنود وضباط الجيش المصري أصحاب الشرف والكرامة الذين طالتهم أيادٍ غادرة من دعاة الإثم و العدوان عديمي الشرف والدين، أصحاب العقول الضالة، حينما أجمعوا أمرهم للقيام بعمل إرهابي جبان يوم أمس الخميس وقبيل ساعة الإفطار بشهر رمضان، واستهدافهم لإحدى الدوريات الأمنية بعبوة ناسفة بجنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء, لترتقي على اثره أرواح العديد من الأبطال البواسل شهداء الواجب المقدس إلى ربها، لتُخَلد أسمائهم في سجلات الشرف والإباء.

وإذ تؤكد منظمة الوحدة العربية على ضرورة الثأر لأرواح هؤلاء الأبطال من أبناء الجيش المصري ، وضرورة الضرب بأيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

واعتبرت منظمة الوحدة العربية أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تنال من عزيمة رجال القوات المسلحة المصرية أبناء الشعب المصري الجسور للخلاص من قوى الشر والفتك بأعوانهم والتخلص من شرورهم ومكائدهم في كل واد.

وإذ تتقدم منظمة الوحدة العربية بخالص العزاء للمصريين حكومة وشعباً ورئيساً في استشهاد أبنائهم في ساحة العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن وحماية لكل ذرة من تراب مصر , ونصر الله جندنا دائماً وأبداً على مثل هذه الشرذمة من أشباه الآدميين فاقدي البصيرة هم وكل داعميهم..

“حمى الله مصر وأمتنا العربية المجيدة من كل شر ومكروه”