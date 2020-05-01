بناءً على معلومات استخباراتية:الجيش يعلن عن عملية نوعية بشمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة استهداف اثنين من المسلحين في سيناء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء.وجاء في بيان :”إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب ، وبناءً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء ، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر .هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن .”