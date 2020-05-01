د. هبة جمال الدين تكتب :القيادة الملهمة أم نموذج مرسي في الإدارة؟

من فترة للأخرى نقابل في حياتنا الوظيفية نموذج مرسي في الادارة يأتي في ظل رفض قطاع كبير له، خاصة من المثقفين الذين يعلون من الصالح العام ويقبلون بوجوده التزاما واحتراما للقواعد، ثم سرعان ما يبدأ بإستعراض عضلاته وقوته لإحداث حالة من الخوف والرهبة لذاته – كما يتصور هو وأتباعه- وينتقل لمرحلة استغلال النفوذ ولي الأزرع وسرعان ما يكشر عن أنيابه ليفرق لا ليجمع ويقف في صف البعض دونما، أن يعي أنه مدير للجميع ليس لعشيرته فقط كأنه يريد من المثقفين الحريصين على الصالح العام أن يبحثون على حركة تمرد لتعود الحياة الوظيفية لسابق عهدها لنعمل وننتج بسلام.

وللأسف هذا النموذج نجده في العديد من الأماكن الإدارية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. وأعتقد أن مرسي وغيره من أشباه مرسي إدارياً لم يقفوا مع الذات أو يقدحون الذهن من أجل صالح الكيان الإداري الذي يعملون بداخله والذي منحهم شرف تولي منصبا إداريا به، بل والأكثر لم يفكروا في فعل الأفضل ليظلوا فترة أطول دون التفرقة والتجزئة والتهديد والترويع.

إن الوطن لا يستوعب مرسي وأشباهه من الإداريين نحن في مرحلة حاسمة خاصة في ظل وباء وجائحة تحتل العالم بأكماله تحتاج لتكاتف الجهود وتضافرها معا. للخروج نحو الأفضل.

هنا سأوجه بعض الأسئلة لكل مدير كي لا يكون كنمط مرسي في الإدارة:

– هل تعلم أن العنصر البشري هو رأس مال فكري يجب استثماره وحسن إدارته ليخرج أفضل ما فيه؟

– هل تعلم أن القيادة هى مجموعة خصائص وصفات وسمات يمتلكها الشخص لتمكنه من أستمالة أشخاص أخرين لإقناعهم بإنجاز المهام؟

– هل تعلم أن القائد يسعى لتحقيق هدف مشترك للجميع وليس لذاته أو لعشيرته فقط ومن ينتمي إليهم؟

– هل تعلم أن الإدارة هى الكفاءة في تسلق سلم النجاح أما القيادة هى وضع السلم على الجدار السليم فإذا لم تستطع أن تعي الثانية فعليك بالأولى؟

– هل تعلم أن الأنحياز نحو عشيرتك يجعلك توصم بعدم النزاهة أو الإستقامة التي هي مصدر شرعيتك ورضاء الموظفين عنك؟

– هل تعلم أن مصدر قوة وشرعية المدير هى الشفافية والثقة والقبول؟

– هل تعلم أن من أهم خمسة محركات لأستدامة القيادة هى التعاون وتنمية قدرات فريقك؟

إن شخصية القائد والقيم التي يؤمن بها وإحساسه بحاجات وتوقعات المرؤوسين وقدرته الاستعابية هى أهم مقومات نجاحه. فإذا كنت لا تعي ذلك فعليك أن تبذل مجهود لتكون كذلك من أجل مستقبل الوطن.

فالمدير ينجح من خلال مرؤوسيه ونجاحهم هو نجاحا له فأنتم لستم متنافسون، وأنما فريق واحد. عليك أن تستثمر في قدراتهم وإمكانياتهم وأن تشجع الجميع لتكون ملهم مقبول محل ثقة واحترام من الجميع. وقادر على تحقيق الإنجاز لأنك لن تستطع أن تعمل بمفردك أو وحدك، وما تمتلكه من سلطة لن تساعدك لأن أساس شرعيتك هي قبول فريقك لك واحترامهم لذاتك.

قد تجد من داخل فريقك من هو أعلى في بعض الإمكانيات والقدرات عليك أن تعي أن وجوده في فريقك مصدر قوة وليس مصدر تهديد فوجوده معك يساعدك على الرقي وجني المكاسب، إذا أحسنت إدارته ليس كمدير لا يعي إلا القواعد الجوفاء أو يطوعها لملذاته، وأنما كقائد ملهم يستثمر في رأس المال الفكري الذي منحه الله له في فريقه. فأنت لست نداً له ولا تقع في فخ الندية عليك أن ترتقي بذاتك وإلا أنت تكتب نهاية وجودك في موقعك الوظيفي لأن المتميز سيجد فرص كثيرة مهما حاولت عرقلته ومن سيخسر في النهاية بوقوفه في وجهه أنت دون غيرك.

كمدير قد يكون لك بعض السلطات ولكن عليك أن تعي كيف تستخدمها دون تعسف. إن الإكراه ليس وسيلتك الوحيدة وأنما التحفيز والتشجيع والإلهام هى مصادر قوتك ونفوذك.

أحرص على دعم المبدع وشجع الحلول الإبداعية خارج الصندوق لا تقتل الأفكار الخلاقة بحجج واهية لأن القنوات كثيرة لتبني هذه الأفكار وستفقد فرصة أقترابك منها. وتذكر أن المبدع لا يمكن تقيده لأنه سيبحث عن “حركة تمرد” ليستعيد السلم المجتمعي والسلم والاستقرار الوظيفي. فإذا كنت تؤمن بصالح الوطن عليك أن تطلق العنان لقدرات الجميع وتستثمرها، فكل فرد في فريقك له إمكانيات لا تدركها إذا أحسنت توظيفها.

وأخيراً إذا لا تستطع أن تكون قائداً فلا تكون مرسي.

*بقلم:د. هبة جمال الدين”مدرس العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية”